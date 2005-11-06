بهمن فرمان آرا چگونگي اقتباس از آثار ملي و موانع آن را بررسي مي كند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، بهمن فرمان آرا، دردومين روز "هم انديشي سينما وادبيات" كه به همت معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر16آبان ماه درمحل دانشكده صدا وسيما برگزارخواهد شد، با عنوان " چگونگي اقتباس از آثار ملي و موانع آن " كارگاهي آموزشي برپا خواهد كرد .

اين برنامه ازساعت 9صبح آغازوتا 12ادامه خواهد داشت ، علاقمندان براي حضور دراين كارگاه مي توانند با شماره 66951657 تماس حاصل فرمايند .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي فرهنگستان هنر حاكي است : دراين روزهمچنين محمدرضا جعفري جلوه معاونت سينمايي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به ايراد سخن خواهند پرداخت پس ازآن نيزبهروزافخمي كارگردان سينما پيرامون " داستان ، رمان ، اقتباس " سخنراني كرده وسپس فيلم " گاوخوني " آخرين ساخته اين كارگردان به نمايش درخواهد آمد .

هم انديشي سينما وادبيات 15و16آبان ماه درمحل دانشكده صدا وسيما واقع درخيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه نيايش ، جنب مجموعه ورزشي انقلاب برگزارمي شود .