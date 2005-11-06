اشعار و داستانهاي دانشجويان مكتوب مي شود

به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، آثاردردوبخش پژوهشي ، شامل مقاله و پژوهش و هنري - ادبي ، شامل داستان ، شعر ، خاطره ، قطعه ادبي و هنرهاي تجسمي مورد داوري قرارمي گيرد .

اين گزارش حاكي است آثاربرگزيده پس ازداوري و بازنگري به وسيله نويسنده اثر، به چاپ خواهد رسيد ، پيشترمجموعه هاي " راوي اول شخص " ، " گرگها مي آيند " و مجموعه داستان كوتاه " ستاره هاي سربي " از برگزيدگان سال گذشته زيرچاپ رفته است .

به گزارش مهر ، مهلت ارسال آثار تا پايان آبان ماه تعيين شده و علاقه مندان مي توانند آثارخود را به دفترهنروادبيات داستاني سازمان بسيج دانشجويي درميدان هفت تيرخردمند جنوبي ، نبش كوچه جمال ارسال كنند .