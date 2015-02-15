حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ زرین افتخارات نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی عصر یکشنبه در دیدار با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت:حضور باشکوه مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن موجب عزت و عظمت دوباره کشور شد و دسوتان ما را شاد کرد.

وی افزود: این حضوربی نظیر درسهای فراوانی برای دشمنان به همراه داشت و همه فهمیدند که عشق وارادت مردم به نظام اسلامی، آرمانهای ارزشمند شهدا و امام راحل و ولایت دائمی است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمنان هر روز بل توطئه های گوناگون تلاش می کند تا حضور مردم در صحنه های مختلف کمرنگ شود اما هوشیاری مردم و جایگاه ولایت در کشور موجب شده تا ملت بصیر ما با رهبری هوشمند این انقلاب اهداف شوم دشمنان را خنثی و نقش بر آب کنند.

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اتحاد و همدلی میان مردم و مسئولان یادآورشد:در شرایط حساس کنونی آنچه برای نظام اسلامی اهمیت دارد حفظ وحدت و همدلی میان آحاد جامعه و خدمتگزاران نظام است که خوشبختانه این موضوع در کشور و استان قزوین مشهود است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: امروز استکبارجهانی به سرکردگی آمریکا و ایادی آن در منطقه در همراهی و کمک به گروههای تروریستی داعش و تکفیری مضایقه ندارد و با حمایت از تروریستها در کشورهای سوریه وعراق جنایات بیشتری را مرتکب شده که امیدواریم این گروههای تروریستی وتکفیری به دست مسلمانان منطقه به سزای اعمال خود برسند.

حجت الاسلام حسینی در خصوص بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس هم مطالبی بیان کرد.

سپس آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین ضمن قدردانی از حضور مردم شهید پرور استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان کرد: مردم ولایتمدار ومومن استان قزوین هم در قبل از پیروزی انقلاب وهم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در تمام عرصه های مختلف این نظام حضوری چشمگیری داشته و در موفقیت های کشور سهیم بوده اند.

وی افزود: حضور پرشور مردم استان قزوین در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ زرینی به افتخارات این استان افزود و نشان داد مردم همواره پشتیبان ولایت و رهبری و نظام اسلامی هستند و خواهند بود.

در این دیدار جمعی از اساتید حوزه علمیه قزوین نیز حضور داشتند.