به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز در پايان رسيدگي به شور دوم طرح تسهيل ازدواج جوانان، به پيشنهاد حسن سبحاني نماينده دامغان مبني بر اينكه وزراي اقتصاد، مسكن و كشور در موارد مرتبط مسئول حسن اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان در برابر مجلس باشند، راي مثبت دادند.

سبحاني گفت: در اين طرح از حيث نظارت مجلس، كاستي وجود دارد و طرح تكاليف و وظايفي بر عهده عام دولت گذاشته است كه تجربه نشان داده هرگاه دولت موظف مي شود، از جهت نظارت براي نمايندگان مشكل پيش مي آيد.

حسن كامران نماينده اصفهان نيز به عنوان موافق اين پيشنهاد سخن گفت، اما ايرج نديمي نماينده لاهيجان در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اساسا از آنجا كه اين گونه قانونگذاري پاسخگوي مشكلات نيست، با اين پيشنهاد مخالفم.