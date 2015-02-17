برگزاری مسابقات اسکواش در همدان/استعدادیابی اولویت ورزش استان

فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری مسابقات اسکواش در همدان اظهار داشت: این مسابقات در بخش بانوان با حضور ۱۴ ورزشکار در رده سنی بزرگسالان و بخش آقایان با حضور ۲۸ ورزشکار در رده سنی نونهالان و بزرگسالان به مدت دو روز به میزبانی کورت اسکواش مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی برگزار شد.

وی افزود: در فینال بانوان هدی جعفری در سه ست مولود اصفهانی را مغلوب کرد و بر سکوی نخست ایستاد و انسیه کاظمی و نیوشا یوسفیان نيز بر سکوی سوم مشترک ایستادند.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: در فینال رده سنی بزرگسالان مردان حسن شایان در سه ست ایمان اعتمادی نیا را مغلوب کرد و بر سکوی نخست ایستاد و سپهر روان نیز به مقام سوم این مسابقات دست یافت.

شبیری عنوان کرد: در رده سنی نونهالان نیز امیر صالح نصرتی با شکست تمامی حریفان خود عنوان قهرمانی را کسب کرد و علیرضا بیات نیز دوم شد و محمد مهدی دواتگر و امیرحسین غفوریان به طور مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

وی با بیان اینکه اسکواش در همدان پیشرفت خوبی داشته است، گفت: در سال گذشته شاهد رشد ۲۵۰ درصدی ورزشکار در همدان بوده ایم که این افزایش نوید آینده ای روشن را برای این رشته مهیج در پایتخت تاریخ و تمدن ایران دارد.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان یادآور شد: با توسعه مدارس اسکواش و تربیت بیشتر اسکواش بازان و همچنین در وهله اول اگر امکانات ورزشی این رشته در همدان ساخته شود در آینده ای نزدیک تحولی بزرگ در این رشته ورزشی در همدان اتفاق می افتد.

شبیری با اشاره به جایگاه هیئت همدان گفت: در ارزشیابی اسفند ماه سال ۹۲ که آخرین ارزشیابی فدراسیون بود، هیئت اسکواش همدان در بین ۳۱ استان در رتبه یازدهم قرار گرفت.

وی عنوان کرد: امیدواریم در پایان سال ۹۳ در ارزشیابی فدراسیون از هیئت های ورزش اسکواش استان ها جایگاه خود را بهبود ببخشیم.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با اشاره به امر استعدادیابی گفت: در امر استعدادیابی نیز اقدامات خوبی را انجام شده و نفرات خوبی جذب شدند اما به دلیل کمبود فضا کمی دچار محدودیت هستیم.

شبیری عنوان کرد: استعدادیابی در این ورزش حائز اهمیت است از همین رو سعی شده با آموزش و پرورش تعاملاتی داشته تا دانش آموزان را جذب کنیم.

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