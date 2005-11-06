از ساعت 30/8 صبح چهارشنبه و به صورت زنده و مستقيم؛ راي اعتماد به 4 وزير باقي مانده از شبكه فرهنگ راديو به طور كامل پخش مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر"، روابط عمومي شبكه فرهنگ اعلام كرد: صبح چهارشنبه مورخ 18/8/84 از ساعت 30/8 صبح مراسم كامل راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزراي پيشنهادي نفت، آموزش و پرورش، رفاه و تامين اجتماعي و تعاون بر روي امواج FM و AM به طور زنده و مستقيم در سراسر كشور پخش خواهد شد.