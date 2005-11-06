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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۵۳

پيگيري "مهر" از اجراي طرح استفاده از كمربند ايمني در معابر درون شهري

مديرعامل تاكسيراني: حتي يك راننده تاكسي متخلف نديدم/ پاسخگوي تخلف مسافربرهاي شخصي نيستيم

مديرعامل تاكسيراني: حتي يك راننده تاكسي متخلف نديدم/ پاسخگوي تخلف مسافربرهاي شخصي نيستيم

مديرعامل سازمان تاكسيراني اعلام كرد: رانندگان تاكسي از بستن كمربند ايمني سرنشين جلو خودرو استقبال كردند.

امير محمود دهلوي همزمان با آغاز طرح بستن كمربند ايمني سرنشين كنار راننده كه از امروز آغاز شد ، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، تاكيد كرد : از آغاز صبح امروز شاهد رعايت اين قانون توسط تمام رانندگان تاكسي بودم و حتي يك راننده تاكسي متخلف مشاهده نكردم .

وي ، ضمن اشاره به اين موضوع كه اين اقدام درست و به جا در ميان رانندگان تاكسي تداوم خواهد يافت ، خاطر نشان ساخت : رانندگان در صورت تخلف ملزم به پرداخت 4هزار تومان جريمه هستند كه از سوي نيروي انتظامي تعيين شده است .

دهلوي افزود : چنانچه رانندگان خودروهاي مسافربر شخصي از انجام مقررات خودداري كنند ، سازمان تاكسيراني مسئول نخواهد بود و بيشتر اشكالات نيز بر همين سواري هاي شخصي وارد است .

کد مطلب 249634

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