معاون سازمان اوقاف و امور خيريه : معماري اسلامي ضمن ايجاد آرامش در انسان ميل به عبادت را تقويت مي كند// استادان ايراني بايد هنر والا و ارزشمند معماري اسلامي را حفظ كنند

نصرالله چمران معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" با اشاره ويژگيها و شاخصه هاي معماري مساجد قديمي اظهار داشت: در مساجد قديمي كه معماري مناسبي داشته اند، درابتدا وارد فضاي هشتي مي شويم و پس از آن وارد شبستان مسجد خواهيم شد كه مهمترين بخش اين مساجد گنبد و محراب خواهد بود، در اين فضا انسان احساس مي كند از دغدغه هاي دنياي بيروني رها شده است و از اين رو خود را مهياي عبادت مي كند .

وي ويژگي مهم شبستان را دوري از دنياي بيرون عنوان كرد و گفت: محيط شبستان احساس معنويت عميقي را به انسان مي دهد و فضايي را فراهم مي كند كه آدمي خود را در مقابل خداي خويش دريابد و با عبادت و ذكر خداوند در اين فضا از مصائب محيط بيرون رها شده و به سوي نيت اصلي خود نزديكتر شود .

معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه گفت: اقليم جغرافيايي در شكل معماري مساجد كشور مؤثر خواهد بود علاوه بر اين مكاني كه مسجد در آن ساخته شده است اعم از محيط كوهستاني يا جنگلي و حتي وضعيت اقبصادي مردم در ويژگي هاي خاص معماري مساجد مؤثر خواهد بود اما آنچه اهميت دارد ساخته شدن مسجد روي اصول صحيح معماري است .

وي در ادامه افزود: نوع معماري و كالبد مساجد در معماري اسلامي به صورتي است كه انسان را به عبادت جذب مي كند علاوه بر اين گردشگراني كه وارد اين فضا مي شوند احساس مي كنند از زندگي و تمدن خود بريده و در ارزش هاي اين فضا محو شده اند . حفظ اين ويژگي هاي خاص فضاي مساجد و هماهنگي و به روز رساندن آنها براي جذب گردشگر در آينده و در هر اقليمي به اقدامات كارشناسي شده نياز دارد.

چمران، محور اصلي معماري هاي اسلامي را انسان اعلام كرد و گفت: سرداب ها ، بادگيرها و امكاناتي كه براي تهويه هوا و خنك كردن آن فراهم شده است همواره حول محور رفاه انسان ساخته شده اند اين امر در مورد معماري مساجد نيز صادق است چرا كه براي معماري اسلامي مساجد همواره وسائل آسايش زائران پيش بيني شده است و همه مساجد قديمي اين ويژگي را دارا هستند .

وي بر ضرورت بررسي معماري امروزي تأكيد كرد و گفت: بهتر است كه هم اكنون نيز در ساخت مساجد به الگوهاي قبلي توجه داشته باشيم تا محيطي با محاسن بسيار و جاذب براي نماز مردم فراهم كنيم، در اين راستا استادان معماري بايد اين هنر بالا و ارزشمند را حفظ كنند و در اين رابطه تحقيقات لازم را صورت دهند تا معماري جديد مساجد هماهنگ با مقتضيات امروزي اما با حفظ اصول دقيق معماري انجام شود و ويژگي اصلي معماري مسجد را كه رسيدن به كمال در انسان است حفظ كند .

معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه با اشاره به اينكه تحقيقات بسياري در مورد معماري مساجد انجام شده است گفت: علاوه بر تحقيقات و پژوهش هايي كه در دانشگاه ها و مراكز علمي پيرامون معماري اسلامي خاصه معماري مساجد صورت گرفته است ، بسياري از گردشگراني كه از كشور هاي خارجي از اين بناها بازديد كرده اند هم تحقيقاتي را ارائه داده اند و اين شيوه معماري را يكي از بهترين معماري ها اعلام كرده اند .

وي با اشاره به شرايط فعلي معماري مساجد گفت: در معماري مساجد امروزي هم بايد توجه داشت كه عابدان آسوده باشند و براي عبادت به سوي اين فضا جذب شده، به تقرب دست يابند، از اين رو بهتراست كه محيط مساجد علاوه بر معماري زيبا ، سادگي هم داشته باشد چرا كه اين امور بر روحيات انسان ها مؤثر خواهد بود .