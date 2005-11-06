به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" كتاب "نحو هندي و نحو عربي" تأليف دكتر فتح الله مجتبايي، استاد اديان و عرفان دانشگاه تهران و عضو دايرة المعارف بزرگ اسلامي، با حضور دكتر حسن رضايي باغ بيدي و دكتر علي محمد حق شناس در ساعت 17 روز سه شنبه 17 آبان ماه در محل خانه كتاب خيابان برادران مظفر(صباي جنوبي)، كوچه خواجه نصر شماره 10 برگزار مي شود.

برگزار كننده اين نشست متوليان نشريه " كتاب ماه ادبيات و فلسفه" هستند.

دكتر مجتبايي از جمله مشهورترين دين شناسان ايراني است كه نه تنها در اين حوزه كارهاي درخور توجهي ارائه كرده كه در زمينه فرهنگ شناسي تطبيقي و دين شناسي تطبيقي نيز قدمهاي مهمي برداشته است.