70 درصد شير كشور در مناطق روستايي توليد مي شود

امير نعيمي درگفت و گو باخبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به متفاوت بودن كيفيت شير تاكيد كرد: تعيين قيمت 250 تومان براي خريد شير از دامداران براساس مشخصاتي مانند ميزان چربي ، پروتئين و بار ميكروبي اعلام شده است و اين در حالي است كه اين رقم هر شيرتوليدي را شامل نخواهد شد .

وي در مورد كيفيت بالاي شيرتوليدي كارخانجات صنعتي تصريح كرد: در حال حاضر حدود 70 درصد توليد شير در مناطق روستايي وحدود 30 درصد توسط كارخانجات صنعتي توليد مي شود و اين در حالي است كه شير توليدي كارخانجات از نظر كيفي در سطح بالاتري قراردارد و طبيعتا قيمت خريد فرق مي كند.

نعيمي در مورد كاهش قيمت خريد شير از دامداران افزود: ميانگين قيمت شيردر سالجاري مطابق مصوبه شوراي اقتصاد كيلويي 250 تومان اعلام شده بطوريكه بر اين اساس قيمت خريد شيردر شش ماهه نخست سالجاري كيلويي 238 تومان و درشش ماهه دوم كيلويي 262 تومان تعيين شده است .

وي ميزان توليد شير يارانه اي را توسط كارخانجات لبني حدود يك ميليون و 320 هزار تن اعلام كرد .