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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۳۵

رييس اتحاديه تعاوني هاي لبني در گفت و گو با "مهر":

70 درصد شير كشور در مناطق روستايي توليد مي شود

رييس اتحاديه تعاوني هاي لبني گفت: قيمت خريد شير از دامداران براساس داشتن استانداردهاي لازم شير توليدي متفاوت است .

امير نعيمي درگفت و گو باخبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به متفاوت بودن كيفيت شير تاكيد كرد: تعيين قيمت 250 تومان براي خريد شير از دامداران براساس  مشخصاتي مانند ميزان چربي ، پروتئين و بار ميكروبي  اعلام  شده است و اين در حالي است كه اين رقم هر شيرتوليدي  را شامل نخواهد شد .

وي  در مورد كيفيت بالاي شيرتوليدي  كارخانجات صنعتي تصريح كرد:  در حال حاضر حدود 70 درصد توليد شير در مناطق روستايي وحدود 30 درصد توسط كارخانجات صنعتي توليد مي شود و اين در حالي است كه شير توليدي كارخانجات از نظر كيفي در سطح بالاتري قراردارد و طبيعتا قيمت خريد فرق مي كند.

نعيمي در مورد كاهش قيمت خريد شير از دامداران افزود: ميانگين قيمت شيردر سالجاري  مطابق مصوبه شوراي اقتصاد كيلويي 250 تومان اعلام شده بطوريكه بر اين اساس قيمت خريد شيردر شش ماهه نخست سالجاري كيلويي 238 تومان و درشش ماهه دوم  كيلويي 262 تومان تعيين شده است .

وي ميزان توليد شير يارانه اي را توسط كارخانجات لبني حدود يك ميليون و 320 هزار تن اعلام كرد .

کد مطلب 249647

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