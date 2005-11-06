نخستين مسابقه نمايشنامه نويسي تالار هنر اصفهان به كارخود پايان مي دهد

قرباني در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، ضمن بيان اين مطلب افزود : اكثر شركت كنندگان اين مسابقه از شهرهاي ديگر هستند و با توجه به همزماني با ماه مبارك رمضان و مشكلاتي كه براي دعوت اين عزيزان پيش مي آمد قرار بر اين شد تا اختتاميه به زماني ديگر موكول شود. طبق برنامه ريزي به عمل آمده اختتاميه اين برنامه روز 27 آبان ماه سالجاري انجام خواهد شد.

وي ادامه داد: هيات داوران ما كه مشتمل بر شش نفر بود در مرحله اول از بين 200 متن نمايشي رسيده به دبيرخانه ،50 متن را براي مرحله دوم انتخاب كردند و هم اكنون مرحله دوم ارزيابي آثار در حال انجام است .

قرباني به مهر گفت : از اين ميان حدود 10 متن انتخاب خواهد شد كه تعدادي از آنها جايزه خواهند گرفت و از تعدادي ديگر هم حمايت مالي براي اجرا صورت مي گيرد .