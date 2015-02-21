به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان پیش از نیم فصل اعلام کرده بود «بازیکن مکفی ندارد». در واقع او از فقر بازیکن نالیده بود، آنهم در روزگاری که مربیان ضعیف‌ترین تیم‌های دنیا هم چنین نکته‌ای را به فرض وجود بیان نمی‌کنند.

آری هان و دنیزلی و درخشان

در همین پرسپولیس آری هان هلندی و دنیزلی ترک در مقاطعی تیم را در دست گرفتند که خیلی ها می گفتند کار آن تیم تمام است اما هر دو اتفاقا چند نفر دیگر را هم کنار گذاشتند و وقتی سوت آغاز مسابقاتشان به صدا درآمد چنان دوندگی از همان بازیکنان گرفتند که هنوز یاد و خاطره برخی از آنها از یاد ها نرفته است، حتی می توان همین امیر قلعه نویی سال ۸۱ را مثال زد که ۱۳ بازیکن بزرگ مثل همدانی ها و دین محمدی ها و هاشمی نسب ها و پاشازاده ها و مومن زاده ها و ... را از میانشان کنار گذاشت و با جوانهاییمثل جباری و قربانی و صادقی و طالب لو به میدان آمد و تحسین همگان را برانگیت.

لیست امروز پرسپولیس را ببینید سوشا مکانی، مسعود همامی، محسن بنگر، مایکل اومانا، علیرضا نورمحمدی، حمیدرضا علی عسگری، محمدرضا خانزاده، بابک حاتمی، مهرداد کفشگری، محمد نوری، رضا خالقی فر، ژوزه تادئو، فرناندو گابریل، مهدی دغاغله، احمد نورالهی، علی علیپور، امید عالیشاه، محمد عباس زاده، مهدی طارمی، پیام صادقیان، مهدی جعفرپور و هادی نوروزی.

از این لیست بازیکنانی مثل جعفر پور، تادائو، گابریل، حاتمی، علیپور و خالقی فر با نظر مستقیم درخشان جذب شده اند و در میان دیگر بازی کنان هم بازیکنان بسیار خوبی دیده می‌شوند مثل عباس زاده یا کفشگری که پدیده‌ها و جزو بازیکنان خوب سال گذشته بوده اند و البته محمد نوری،پیام صادقیان، بنگر و اومانیا هم هستند که بازیکنانی در حد طراز اول فوتبال ایران به شمار می روند وجزو دار و دسته میلیاردی ها محسوب می شوند.

پرسپولیس فقیر یا ثروتمند

در واقع اگر روزی روزگاری می گفتیم و می گفتند که پرسپولیس فقر بازیکن دارد، حالا و با این لیست باید بگوییم پرسپولیس یکی از بهترین تیم‌های سالهای اخیر خود را دارد و اصلا پذیرفتنی نیست که کسی این تیم را با کمبود مهره معرفی کند.

حتی در میان مهاجمان پرسپولیس بازیکنانی دیده می شوند که هر کدام می توانند مثل شهباززاده برای استقلال باشند بازیکنانی مثل طارمی و یا عباس زاده که به سادگی آب خوردن گل می زدند و تسلط آنها در این راه حتی از شهباززاده ای که او هم در استقلال به اوج رسید بیشتر هم بوده است.

در سمت راست بابک حاتمی عالی کار می کند، در سمت چپ پرسپولیس عالیشاه را دارد که فوق العاده بوده است، خالقی فر یکی از دونده ترین هافبک‌های ایران به شمار می رود و گابریل در همین دو بازی نشان داده که می تواند برترین بازیساز لیگ هم باشد اما به نظر می رسد این تیم فرمانده ای که اینها را به صف کند و از آنها کار بکشد ندارد.

در واقع حمید درخشان به خوبی جمع این مردان را جمع نمی کند و از تمام ظرفیت آنها استفاده نمی کند که اگر چنین کند این تیم همین حالا و با همین بازیکنان می تواند از گروه خودش در آسیا هم صعود کند. این همه بازیکن در حالی شمرده می شوند که علیپور عالی نشان داده و دغاغله پیش از این جزو بازیکنان خوب ایران بوده و هادی نوروزی هم در کنار بابک حاتمی بی نقص ترین بازی سالهای اخیر خودش را به نمایش گذاشته است.شایدبزرگترین عیب را بتوان در درون دروازه پرحاشیه پرسپولیس جستجو کرد که البته او هم انتخاب خود حمید درخشان بود که به نیلسون ترجیح داده شده است.

درخشان به خودش اولتیماتوم بدهد

به واقع حمید درخشان هرگز بهانه کمبود بازیکن ندارد و انتخابهای خود او این پرسپولیس را ساخته که تیم بسیار خوبی هم هست. در واقع شاید بهتر باشد حمید درخشان به خودش اولتیماتوم بدهد و برای خودش ضرب الاجلی در نظر بگیرد نه اینکه تیمش را رها کند و مسیر خودش را بگیرد.