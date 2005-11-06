جديدترين نقشه راهنماي تهران بزرگ منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان جغرافيايي وزارت دفاع ، اهداف تهيه اين نقشه را سرعت بخشيدن به طرح هاي اجرايي حمل و نقل درون شهري، همگام شدن با احداث گذرگاه ها و بزرگراه هاي تازه ساز تهران و رشد چشمگير اين كلانشهر عنوان كرد.
اين گزارش مي افزايد : نقشه راهنماي جديد ، آخرين تغييرات محدوده طرح ترافيك ، محدوده اضطراري آلودگي هوا، خطوط 1 ، 2 و 5 متروي تهران، مناطق شهرداري و ساير خدمات مهم شهري را نيز تحت پوشش قرار مي دهد.
گفتني است ، اين نقشه راهنما با استفاده از آخرين تصاوير ماهواره اي در مقياس هاي 28000/1، 35000/1 و 50000/1 تهيه شده است.
نظر شما