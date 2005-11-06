  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۰۷

با هدف تسريع در اجراي طرحهاي حمل و نقل درون شهري

جديدترين نقشه راهنماي تهران بزرگ منتشر شد

جديدترين نقشه راهنماي تهران بزرگ منتشر شد

جديدترين نقشه راهنماي تهران با استفاده از تصاوير ماهواره اي، دريافت شده از ايستگاه زميني سپهر سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح وابسته به وزارت دفاع ، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان جغرافيايي وزارت دفاع ، اهداف تهيه اين نقشه را سرعت بخشيدن به طرح هاي اجرايي حمل و نقل درون شهري، همگام شدن با احداث گذرگاه ها و بزرگراه هاي تازه ساز تهران و رشد چشمگير اين كلانشهر عنوان كرد.

اين گزارش مي افزايد : نقشه راهنماي جديد ، آخرين تغييرات محدوده طرح ترافيك ، محدوده اضطراري آلودگي هوا، خطوط 1 ، 2 و 5 متروي تهران، مناطق شهرداري و ساير خدمات مهم شهري را نيز تحت پوشش قرار مي دهد.

گفتني است ، اين نقشه راهنما با استفاده از آخرين تصاوير ماهواره اي در مقياس هاي 28000/1، 35000/1 و 50000/1 تهيه شده است.

کد مطلب 249654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها