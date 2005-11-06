نارضايتي مسلمانان فرانسوي از دولت / تلاش پليس براي ايجاد ارتباط ميان ناآرامي ها و مسلمانان

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روزنامه فرانسوي "لو فيگارو" در گزارشي نوشت : آيا درگيري هاي اخير در شهرهاي حومه پاريس مي تواند ازسوي برخي افراد محرك همچون مسلمانان باشد؟ "برونو برشيزا" دبيركل اتحاديه افسران پليس فرانسه در اين رابطه مدعي شد : مسلمانان افراطي كه به دنبال كسب فرصتي جهت اظهار نفرت خود و دامن زدن به درگيري ها و آتش سوزي هستند، عامل اين درگيري ها مي باشند.

ازسوي ديگر، براساس برخي اطلاعات دريافت شده، به نظر مي رسد كه وقوع انفجار در مسجد به شدت محافل مسلمان را شوك زده كرده و موجي از شورش را بدون اينكه مسلمانان افراطي در آن دخالتي داشته باشند، ايجاد كرده است.

يك مقام مذهبي مغربي نيز در اين زمينه اظهار داشت: اگر يك گاز آشك آور در يك كليسا يا كبيسه منفجر شده بود مطمئنا نيكولا ساركوزي وزير كشور بلافاصله در محل براي عذرخواهي حاضر مي شد.

در اين راستا، مسلمانان مغربي براي نشان دادن اعتراض خود به اين اقدامات از فدراسيون مسلمانان مغربي در فرانسه خواستند كه شكايت نامه اي را تنظيم كنند.

يك نارنجك اشك آور شنبه شب در برابر سالن نماز مسجد "بلال" مسلمانان مغربي در "كليشي سو- بوآ" منفجر شد.

"دونيا بازر" يك كارشناس فرانسوي گفته است :" صراحتا بگويم كه من از آنچه كه در حال وقوع است چندان اظهار تعجب نمي كنم."

شايان ذكر است، درگيري هاي اخير در پاريس پس از آن آغاز شد كه دو نوجوان سياهپوست فرانسوي در يكي از شهرك هاي حومه پاريس توسط نيروهاي پليس هدف گلوله قرار گرفته و كشته شدند.

اين دو نوجوان در شهرك "كليشي -سو- بوآ" (Clichy-sous-Bois) در حومه پايتخت فرانسه براي فرار از دست پليس قصد داشتند از ديوارهاي حفاظ يك نيروگاه برق عبور كنند، كه هدف گلوله پليس قرار گرفتند. اين درحالي است كه پليس پاريس ادعا مي كند اين دو نوجوان بر اثر برق گرفتگي جان سپرده اند!

پليس تلاش كرد تا بر روي اين جنايت سرپوش بگذارد اما مردم خشمگين مناطق فقيرنشين برخي شهرهاي حومه پاريس در يك تظاهرات خونين به اماكن عمومي حمله كرده كه تاكنون حدود يكهزار وسيله نقليه عمومي در اطراف پاريس دچارحريق شدند.



مقابله خشن پليس و نيروهاي امنيتي با مردم فقير حومه پاريس كه سال ها از تبعيض موجود در فرانسه رنج مي برند، نشان داد كه دولت فرانسه زشت ترين رفتارهاي نژادپرستانه را در مورد اتباع سياه پوست خود اعمال مي كند.



شهروندان آفريقايي الاصل كه در جريان دوران استعمار سياه فرانسه به عنوان برده از آفريقا به اين كشور انتقال داده شده اند، دهها سال ازتبعيض موجود به شدت رنج مي برند. اين تبعيض به ويژه در زمينه ارائه خدمات بهداشتي و درماني و كار و آموزش كاملا مشهود است.



سياه پوستان محروم حومه پاريس كه دهها سال است، تلاش مي كنند تا وضع معيشتي خود را بهبود بخشند متاسفانه براي اشتغال و اقامت در پاريس با يك سلسله موانع عديده اي روبرو مي شوند، زيرا دولت فرانسه آنان را شهروندان درجه دو به شمار مي آورد.