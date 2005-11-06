30 هزار پزشك و پيراپزشك عضو تعاوني هاي بهداشتي درماني هستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمد اسماعيل عليپور مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي بهداشتي درماني كشور با اعلام اين مطلب گفت : در حال حاضر بيش از 2 هزار تعاوني بهداشتي درماني در كشور وجود دارد كه بيش از 30 هزار پزشك و پيراپزشك عضو آنها هستند.

وي ، با اشاره به اصل 44 قانون اساسي و برنامه توسعه سوم در خصوص اولويت بخش تعاون افزود: علي رغم اينكه اين تعاوني ها تاكنون از هيچگونه حمايتي از سوي وزارت بهداشت برخوردار نبوده اند به فعاليتهاي اين تعاوني ها در سالهاي اخير شامل : تاسيس بيمارستان در برخي استانها مانند فارس، كرمانشاه، و خراسان و دهها مركز خدمات تشخيصي و بهداشتي درمان در سراسر كشور اشاره كرد و اجراي موفق طرح نظام ارجاع با همكاري وزارت بهداشت در استان آذربايجان شرقي، اورژانس جاده اي در استان اصفهان و فعاليت اين تعاوني ها در زمينه پيشگيري و درمان اعتياد در كشور را از ديگر اقدامات در زمينه ارتقاي سلامت برشمرد.

به گفته عليپور ، در صورتي كه وزارت بهداشت به اين شركتها كه در اقصي نقاط كشور وجود دارند توجه نموده و بخشي از خدمات بهداشتي درماني را به آنها واگذار نمايد مزاياي اين بخش شامل: برقراري عدالت در جامعه پزشكي و پيراپزشكي، ايجاد اشتغال، كاهش هزينه هاي سلامت به دليل امكانه بهره گيري از حداقل سرمايه و فضا براي بيشترين خدمات در مقايسه با بخش خصوصي، امكان نظارت متمركز بر اين شركت ها در مقايسه با بخش خصوصي و و حتي امكان بهره گيري از اين شركتها براي نظارت بر فعاليتهاي بهداشتي درماني، امكان سازماندهي سريع نظام ارجاع و پزشك خانواده با توجه به تشكلي كه در اين شركتها وجود دارد، را براي كشور به همراه خواهد داشت.

در اين تعاوني ها همه اعضا از سهام برابر برخوردارند و اين موضوع امكان استفاده از سرمايه هاي اندك براي فعاليت هاي بزرگ را فراهم نموده است .

عليپور ، گفت: در صورت توجه به اين بخش ، شركت تعاوني هاي متشكل از پزشكان و پيراپزشكان اعم از متخصص و غير متخصص مي توانند در هر محله خدمات سلامت در آن محل را به عهده بگيرند و اين روند علاوه بر كاهش هزينه ها امكان نظارت بيشتر بر خدمات را فراهم مي نمايد.

وي ، در پايان خواستار تاسيس دفتري در وزارت بهداشت به منظور حمايت و بهره گيري هرچه بيشتر از توان اين تعاوني ها شد.