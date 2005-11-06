الاتحاد عربستان قهرمان ليگ قهرمانان فوتبال آسيا شد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال الاتحاد دربازي رفت كه به ميزباني العين برگزارشد با نتيجه تساوي يك بريك به كارخود پايان داد و با اين پيروزي درمجموع با حساب 5 بر3 به عنوان قهرماني رسيد.

برپايه همين گزارش الاتحاد در اين ديداربا گل زودهنگام محمد كالون كه دردقيقه سوم به ثمر رسيد، ازحريف خود پيش افتاد. گل دوم نماينده عربستان نيزتوسط محمد نور دردقيقه 33 بازي به ثمر رسيد.

العيني ها درنيمه دوم با گل شهاب احمد، فاصله را كم كردند، اما جوزف جاب دزيره ديگر بازيكن كامروني الاتحاد و احمد دوخي تعداد گلهاي تيم ميزبان را به عدد 4 رساندند. تيدا قبل از سوت پايان براي العين گلزني كرد تا بازي با نتيجه 4 بر2 به پايان برسد.

شايان ذكر است: تيم فوتبال العين با شكست تيم پاس به ديدارنهايي ليگ قهرمانان آسيا راه يافته بود. الاتحاد نيزهمان تيمي است كه در خانه با حساب يك بريك مقابل سپاهان ديگرنماينده فوتبال كشورمان متوقف شده بود.