کارگاه داشت غلات پاییزه در شهرستان های اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خواجوی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی این برنامه تصریح کرد: در راستای پیشبرد سیاست های کلان بخش کشاورزی و با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه ی پایدار دربخش کشاورزی سلسله کارگاه های آموزشی داشت غلات پاییزه برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی بهره برداران پیشرو شهرستان ها با شیوه های اصولی داشت غلات و تبادل تجربیات بین شرکت کنندگان درکارگاه و توانمند سازی آنها عنوان کرد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان با اذعان به برگزاری این کارگاه در شهرستان کوثر اضافه کرد: با توجه به استقبال چشمگیرکشاورزان از این کارگاه برگزاری آن در سایر شهرستان ها برنامه ریزی می شود.

خواجوی تاکید کرد: چنین کارگاه هایی در در راستای تقابل و تبادل اطلاعات بخش های اجرا، تحقیق، ترویج و بهره برداران در روزهای باقی مانده از سال در سایر شهرستان ها نیز برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این کارگاه ها کارشناسان بخش خصوصی و دولتی و کشاورزان پیشرو حضور خواهند یافت.