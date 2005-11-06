تردد نفتكش ها بدون تجهيزات جديد تا پايان فروردين سال آينده تمديد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران ابتدا در شهريور ماه در مصوبه اي تردد نفتكش ها بدون تجهيزات جديد را تا پايان مهرماه گذشته تمديد كرده بود كه اين موضوع در مصوبه جديد بارديگر تا 5 ماه ديگر تمديد شده است.

مديرعامل پخش فرآورده هاي نفتي نيز به خبرنگار"مهر" گفت: تردد نفتكش هاي سوخت رسان بدون تجهيزات جديد همانند سرعت سنج و نمايشگر محل نفتكش از ابتداي ارديبهشت ماه 1385 ممنوع مي شود.

حسين كاشفي افزود:، سرعت سنج ،تعيين محل نمايشگر نفت كش و ارتباط با مبدا حركت ، كنترل لحظه اي سرعت از مهمترين تجهيزاتي است كه بايد بر روي اين خودورها نصب شود .

وي تصريح كرد : تاكنون 15 نفتكش به اين تجهيزات مجهز شده اند و به سازمان پايانه ها تحويل داده شده اند اما هنوز اين سازمان نسبت به تاييد اين تجهيزات اقدام نكرده است .

مديرعامل پخش فرآورده هاي نفتي گفت : بدون اخذ تاييديه ازسوي سازمان پايانه ها نمي توان براي ديگر خودروها نيز اين تجهيزات را نصب كرد .

كاشفي گفت : درحال حاضر اين شركت با استفاده از پيمانكاران هفت هزار نفتكش دارد كه به محض دريافت تاييديه همه اين خودروها به تدريج مجهز مي شوند .