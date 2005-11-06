به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري الجزيره به نقل ازمنابع آگاه وزارت امورخارجه سوريه خبر داد: دمشق تاكنون هيچ گونه درخواستي براي بازجويي از مسئولان سوري از سوي كميته تحقيق بين المللي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان دريافت نكرده است .

اين در حالي است كه منابع خبري اعلام كرده بودند قاضي آلماني دتليو مهليزخواستار بازجويي از شش افسر سوري بلند پايه ازجمله آصف شوكت رئيس سازمان اطلاعات نظامي شده است.

درهمين رابطه سامي خيامي سفير سوريه در لندن تاكيد كرد: كشورش به بازپرسان سازمان ملل متحد اجازه خواهد داد تا از مسئولان دمشق به طورجداگانه بازجويي كند.

وي به وجود برخي مشكلات در نشست با مسئولان سوري به عنوان شاهد اشاره كرد و اظهارداشت : تيم تحقيق بين المللي حق انتخاب شاهدان مورد نظرخود را براي انجام مصاحبه و يا نگه داشته مخفيانه هويتشان درصورت لزوم دارد

يك ديپلمات سوري ابرازداشت: درچارچوب تحقيقات صورت گرفته در دمشق، هيچ گونه مشكلي براي نشست مهليزبا بشار اسد رئيس جمهوري سوريه وجود ندارد.

وي پيش بيني كرد كه مهليز به زودي خواستار ديدارهايي با مسئولان سوري ازجمله ماهراسد فرمانده نظامي و آصف شوكت شود.

شايان ذكراست؛ دوشنبه گذشته اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه 1636 را درباره كشورسوريه به تصويب رساندند.

براساس اين قطعنامه سوريه بايد با روند تحقيق بين المللي ترورحريري همكاري لازم را انجام دهد، همچنين طبق اين قطعنامه سوريه بايد هرشهروند يا مسئول سوري را كه از سوي اين كميته مظنون شناخته شده است، دستگير كند.

