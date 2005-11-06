رييس جمهور بر توازن روابط اقتصادي با سياسي تاكيد دارد / بازرسي هاي فراتر از پروتكل را نخواهيم پذيرفت/ اتحاديه اروپا از اتخاذ مواضع غير سازنده پرهيز كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حميدرضا آصفي صبح امروز در جلسه هفتگي خود در جمع خبرنگاران با اشاره به بازديد سرزده صبح امروز رئيس جمهور از وزارت خارجه، گفت: رئيس جمهور در اين بازديد تاكيد كردند كه بايد ميان فعاليت بخش هاي اقتصادي، با وزارت امور خارجه توازن وجود داشته باشد و مركز هماهنگي در وزارت امور خارجه در اين زمينه وجود خواهد داشت.

آصفي افزود: ما دراين باره با كاهش و افزايش روابط اقتصادي مان با ساير كشورها، اقدامات شتابزده انجام نمي دهيم، اما روابط سياسي و اقتصادي ايران متوازن خواهد بود و در ارتباطي تنگاتنگ تعريف مي شود و كشورها بايد روابطشان را با اين نوع رويكرد ما تنظيم كنند.

وي در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات وزير امور خارجه ايتاليا مبني بر عدم حضورش در تجمع ضد ايراني در رم و احتمال به خطر افتادن منافع و جان اتباع ايتاليايي درايران گفت: تعجب مي كنيم كه بعضي افراد جايگاه خود را گم كرده اند و البته آمدن و نيامدن وزير امور خارجه ايتاليا در مقابل سفارت ايران براي ما چندان اهميتي نداشت و او نبايد فكر كند كه با آمدن و يا نيامدنش اتفاق خاصي مي افتد.

سخنگوي وزارت خارجه افزود: ميهمان نوازي ايران در مورد اتباع ساير كشورها زبانزد خاص و عام است و هيچ خارجي در ايران مورد تعرض واقع نشده، بلكه اسلام ستيزي و خارجي ستيزي از بيماري هاي رايج در غرب است و ادبيات وزير امور خارجه ايتاليا با جايگاهي كه در آن قرار گرفته تناسبي ندارد.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد لغو سفر عمرموسي دبير كل اتحاديه عرب به ايران و اكتفاي وي به تماس تلفني با متكي گفت: برنامه سفر وي به ايران همچنان باقي است و مكالمه تلفني از اقدامات روزمره وزرا در موضوعات مختلف و ضروري است .

آصفي تاكيد كرد: اين مكالمه جايگزين سفر عمرموسي نشده است و سفر دبير كل اتحاديه عرب به ايران در زمان مناسب خود انجام خواهد شد.

آصفي در پاسخ به سوالي ديگري در خصوص سفر كوفي عنان به ايران گفت: اين سفر لغو نشده، بلكه يك تفاهم بود كه اين سفر در فضاي بهتري به ايران انجام شود و در عين حال كه وي از انجام اين سفر منصرف نشده و به آن علاقمند بود اما ما آن را به وقت ديگري موكول كرديم.

سخنگوي وزارت خارجه در مورد طرح روسيه در مسائل هسته اي كشورمان نيز گفت: طرح هاي مختلفي مطرح شده، اما در هر حال عملي ترين طرح را، طرح رئيس جمهور در سازمان ملل مي دانيم و معتقديم چه در مورد طرح آفريقاي جنوبي و يا روسيه و يا هر طرح ديگري كه موجود باشد، باب گفتگو باز است، اما بر اين مسئله تاكيد داريم كه حقوق مشروع ما بايد رعايت شود.

وي تاكيد كرد: براي ادامه همكاري هاي خود با توجه به اينكه بازرسين آژانس و البرادعي همكاري هاي دوجانبه را رو به جلو ارزيابي كرده اند، هيچ نگراني وجود ندارد و با روسها نيز در مورد مكان غني سازي و چگونگي آن در حال صحبت هستيم.

وي در پاسخ به سوالي در مورد گزارش وزارت اطلاعات به وزارت خارجه در مسئله حوادث اهواز گفت: با دوستانمان در وزارت اطلاعات در اين رابطه جلساتي داشتيم و گزارشاتي نيز داده شد و هنوز در حال گفتگو هستيم.

آصفي در مورد بازديد بازرسان آژانس از تاسيسات نظامي پارچين گفت: بار اولي نبود كه بازرسان از اين تاسيسات بازديد كردند كه اين بار نيز اين كار انجام شد .

ما از ابتدا نيز با اين مسئله هيچ مشكلي نداشتيم و اينكه چه جاهايي از پارچين مورد بازديد قرار گرفته، اكنون دقيقا به خاطر ندارم، اما مي دانم جاهايي است كه بازديد از آن در چارچوب پادمان بوده و ما هيچ چيز فراتر از چارچوب پروتكل، پادمان و NPT را در اختيار بازرسين آژانس قرار نداده و نخواهيم داد.

حميد رضا آصفي در خصوص اجلاس شوراي وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل كه فردا قرار است برگزار شود، گفت: ايران با توجه به شرايط حساس كنوني از وزراي خارجه اتحاديه اروپا انتظار دارد كه با درك صحيح از موقعيت خاص كنوني و اهميت منطقه خاورميانه در جهت تقويت مناسبات و پيوندهاي خود با ايران گام بردارند.

وي افزود: وزراي خارجه حاضردر اين شورا بايد از هر گونه رويكرد غير سازنده و غير مسئولانه نسبت به دولت، كشور و ملت بزرگ و تمدن ساز ايران بپرهيزند و بر اين اساس انتظار مي رود شوراي وزيران اتحاديه اروپا در جلسه فرداي خود رويكرد مشاركت و همكاري سازنده و متوازن با ايران را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ هر گونه موضع و خط مشي مغاير با اين سياست كه باعث تشديد تنش سياسي در منطقه و مداخله غيرمسئولانه در امور داخلي ايران است جدا پرهيز كند.

سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد: ايران كماكان آمادگي دارد براي استمرار سياست سازنده و اعتمادآفرين خود با همه طرفهاي ذيربط از جمله كشورهاي اروپايي بدون پذيرش هيچگونه پيش شرط و با تاييد حقوق مشروع و بين المللي خود به ويژه در حوزه بهره برداري صلح آميز و تكنولوژي هسته اي مذاكره و همكاري كند.

سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوالي ديگر در مورد اظهارات اخير رئيس جمهور در مورد مسئله فلسطين و رژيم اشغالگر قدس گفت: گاهي اوقات هجمه اي تبليغاتي عليه ايران طراحي مي شود و اين مسئله همواره وجود داشته، اما ظرفيت ايران بالاست و از منافع خود دفاع مي كند.

وي افزود: مسائل شفافي كه از جانب رئيس جمهور مطرح شد، توسط وي در نيويورك هم قبلا اعلام شده بود كه برگزاري رفراندوم با حضور همه مردم اصلي فلسطين و احترام به نتيجه آن از جمله مسائل مطروحه در آن بوده و اگر اسرائيل از اين مسئله نگران است و احساس مي كند كه با اين كار موقعيت به خطر مي افتد بايد مشكلش را با دموكراسي حل كند.

آصفي تصريح كرد: وقتي مي بينيد غربي ها همزمان با مطرح شدن بحث فلسطين و حقوق فلسطينيان موضع گيري هايي را انجام مي دهند، اين گونه موضع گيري ها حركت هايي از سر استيصال است كه بسياري از آنها از موضع اضطراب صورت مي گيرد.

سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در پاسخ به سوالي در مورد برخي ادعاهاي اخير آمريكا عليه ايران گفت: آمريكا معمولا ادعا مي كند و سياست « بزن و در رو » دارد و اين مسئله برايش اهميت ندارد كه ممكن است اين ادعاها باعث رسوايي اش شود. همانطور كه در مسئله وجود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق دروغ بودن ادعاهاي آمريكا براي همه ثابت شد.

وي ادعاهاي انگليسي ها در عراق عليه ايران را فرار به جلو دانست و تاكيد كرد كه انگليسي ها براي سرپوش گذاشتن بر ناكامي خود در تامين امنيت در عراق اين گونه مسائل را مطرح مي كنند.

آصفي همچنين در مورد كنفرانس آشتي ملي در عراق گفت: عمر موسي در تماس تلفني با وزير امور خارجه اين مسئله را مطرح كرد و وزير امور خارجه نيز تاكيد كرد كه ما از هر گامي كه مردم عراق و گروه هاي عراقي تعيين كنند استقبال مي كنيم چون آنان توانايي ساختن كشور خود را دارند.

سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه تاكيد كرد: ما موقعيت داخلي عراق را درك مي كنيم و از هيچ كمكي براي برقراري ثبات و امنيت در اين كشور فروگذار نخواهيم كرد.

وي در مورد حوادث اخير فرانسه ابراز نگراني كرد و گفت: دولت فرانسه بايد با اقليت ها رفتاري شايسته داشته باشد و توضيحات پليس فرانسه در مورد اين حوادث تاكنون قانع كننده نبوده و ما تاكيد مي كنيم كه توسل به خشونت را براي تعامل با مردم راهكاري مناسب نمي دانيم و اميدواريم شاهد نقض حقوق شهروندي در فرانسه نباشيم.

آصفي با تاكيد بر حمايت قطعي ايران از سوريه گفت: سوريه از دوستان ماست و حركاتي كه عليه اين كشور به سردمداري اسرائيل انجام مي شود يك ظلم است و ما معتقديم قطعنامه ها نيز بايد بر مبناي حقيقت يابي باشد و در عين حال كه همانند خانواده رفيق حريري و لبناني ها مي گوئيم كه مجرمين بايد مجازات شوند قطعنامه ها نبايد وسيله استفاده سياسي از اين موضوع گردد و با توجه به همكاري خوبي كه سوريه ها تاكنون انجام داده اند فشار وارد شده بر اين كشور غير قابل قبول است.

سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي ديگر در مورد نظامي شدن خزر گفت: روسها پيشنهاد يك نيروي واكنش سريع براي حفظ امنيت درياچه داشتند و ما نيز از همكاريهاي منطقه اي كشورهاي ساحلي استقبال مي كنيم.

وي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد اظهارات وزير خارجه آمريكا در مورد گنجي گفت: موضوع گنجي يك بحث داخلي است و شخص رئيس قوه قضائيه نيز به اين مسئله اهتمام خاص دارد كه حقوق شهروندي بايد رعايت شود و آمريكا نيز بهتر است به مسائل داخلي خود بپردازد و بي جهت به هر جايي سرك نكشد.

آصفي در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه آيا بر اساس گفته خبر رويترز در روزهاي آينده مرحله جديدي از كار UCF آغاز خواهد شد و ارزيابي شما از جو سازي هاي اخير در آستانه اجلاس شوراي حكام چيست گفت: خيلي توجه نكنيد. روي اين خبر تفسيري ندارم.

وي در پايان بازديد سرزده رئيس جمهور از وزارتخانه ها را سنت خوبي دانست و گفت: در بازديد سرزده صبح امروز رئيس جمهور از وزارت خارجه معاونين اين وزارتخانه گزارشاتي را ارائه كردند و رئيس جمهور پس از آن در جمع ساير مديران اين وزارتخانه ضمن شنيدن نظر كارشناسان بر نقش و جايگاه مهم وزارت خارجه در حفظ منافع ملي و اعتقاد عميق كاركنان اين وزارتخانه به اسلام، انقلاب اسلامي، راه امام و ولايت تاكيد كرد و گفت: بايد كاركنان اين وزارتخانه از جايگاه و موقعيت ما در دنيا و ظرفيت هاي فرهنگي انساني و اقتصادي ايران شناخت كافي داشته باشند.

وي افزود: رئيس جمهور بر توجه به ايرانيان چه در داخل و چه در خارج از كشور و حركت از موضع اقتدار و روشن شدن موضع شفاف ايران در افكار عمومي داخل و خارج تاكيد كرد.

آصفي بازديدها و گفتگو هاي رودر رو با كارگزاران دستگاههاي مختلف را باعث دلگرمي و بالا بردن پشتوانه و اعتماد به نفس كارگزاران كشور دانست.