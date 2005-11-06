پوران درخشنده در گفتگوي مشروح با " مهر " : معمولا سوژه ها به دنبالم مي آيند // فيلم ساختن بدون نظر مخاطب هيچ معنايي ندارد // پسران نوجوان از چشم فيلمسازان ما مغفول مانده اند

* خبرگزاري "مهر" - سرويس سينما : كمي از پوران درخشنده برايمان بگوييد؟





- پوران درخشنده : متولد سال 1330 و اهل كرمانشاه هستم ، دوران ابتدايي و متوسطه را در شهر خودم گذراندم و سپس براي ادامه تحصيل در دانشكده صدا و سيما به تهران آمدم . پس از فارغ التحصيلي در سال 1356 كارم را با فيلم هاي مستند در تلويزيون آغاز كردم و در سال 1356 اولين فيلم بلند سينمايي ام را تحت عنوان (رابطه) ساختم .

* چه انگيزه اي باعث شد تا شما به تلويزيون و سينما روي بياوريد و تحصيلات و شغلتان را در اين زمينه ادامه دهيد ؟





- فكر مي كنم علاقه دروني ام به اين رشته هنري مهمترين عاملي بود كه مرا به اين سو كشاند و انگيزه اي در من ايجاد كرد تا اين مسير پر از فراز و نشيب را با تمام مشكلاتش طي كنم و با عشق بتوانم پله هاي ترقي و موفقيت را پشت سر بگذارم .

* نظر خانواده اتان در خصوص فعاليت شما در عرصه سينما و تلويزيون چه بود ؟





- خانواده ام بيشتر ترجيح مي دادند كه من پزشكي بخوانم و پزشك شوم ، چرا كه در آن زمان با رتبه بالايي در رشته پزشكي قبول شدم ، اما چون به پزشكي علاقه نداشتم انصراف دادم . در آن زمان عرصه سينما براي زنها چندان مناسب نبود و كمتر خانواده اي اين موضوع را مي پذيرفت كه دخترش در سينما و تلويزيون فعاليت داشته باشد و مطمئنأ خانواده من هم از اين قاعده مستثني نبودند ، اما در اين ميان مادرم تمام تلاشش را كرد تا من به خواسته ها يم برسم و بي شك مادرم يكي از مهمترين عوامل موفقيت من در زندگي ام است .

فيلم سينمايي "روياي خيس" به كارگرداني پوران درخشنده

* خانم در خشنده، آيا مي توان گفت سينما مانع از ازدواج شما شده يا دليل ديگري براي اين كار داريد ؟





- من بيشترين زمانم را صرف كارم كردم كه عاشقانه دوستش دارم و معتقدم كه براي من انتخاب اين راه و حركتي كه شروع كردم و همچنين مسئوليتي كه در طول زندگي داشتم باعث شد تا من راه ديگري را براي ادامه زندگي انتخاب كنم از طرفي تا به حال به اين موضوع فكر نكرده ام .

* با توجه به اين تفاسير هيچگاه در زندگي كمبودي احساس نكرديد و آرزو نداشتيد كه اي كاش فرزندي داشتيد ؟





- خير، چرا كه خانواده اي دارم كه با وجود آنها كمبودي را احساس نمي كنم و فرزندانم فيلم هايي هستند كه من آنها را ساخته ام و احساس مي كنم تمام بچه هاي دنيا مي توانند همانند بچه هاي خود ما باشند و ما مي توانيم براي رشد و اعتلاي آنها تلاش كنيم.

* تا به حال شده نسبت به بچه اي احساس مادري داشته باشيد ؟





- بله ، برادر زاده من از جمله كساني بود كه از بچگي با من بزرگ شد و علاقه خاصي نسبت به او دارم .

* شما به عنوان يك كارگردان از چه دريچه اي انسانها را نگاه مي كنيد و چطور انسانهاي اطرافتان را مي سنجيد؟





- به نظر من انسان هميشه بايد در حال توسعه افكار و ارتقاء خودش باشد و در همه حال به اين فكر كند كه به عنون انساني كه خداوند به او اجازه زيستن و زندگي كردن داده چقدر مي تواند به خلق خدا زندگي بدهد و من هميشه به اين فكر مي كنم كه انسان مثل يك درخت است ، درخت تا زماني كه توانايي دارد ميوه و ثمر مي دهد و سبب مي شود مردم از آن استفاده كنند وقتي سايه مي اندازد ديگران زير سايه اش آرامش را احساس مي كنند و وقتي خشك مي شود مردم با سوزاندن چوب هاي خشك آن، گرما را احساس مي كنند و انسانها هم بايد همانند يك درخت، استوار و پر ثمر باشند.

* تا چه حد انتقاد پذير هستيد؟





- تا حدي كه بتوانم انتقادهاي سازنده و مثبت را مي پذيرم و انتقادي را كه از روي غرض ورزي نباشد، بهتر پذيرا هستم. انتقاد مي تواند انسان را بسازد ، مي تواند كمك كند تا انسان بهتر و بيشتر به خودش توجه داشته باشد ، اما اگر اين انتقاد به شكل غير حرفه اي بيان شود به طور حتم راه به جايي نخواهد برد. شخص منتقد جايگاه رفيعي دارد و داراي تعريف خاصي است اين كه منتقد چه كسي است ؟چگونه به اطراف خود نگاه مي كند ؟ چقدر براي سازندگي قدم بر مي دارد؟ از انتقاد چه هدفي دارد آيا مي خواهد راه درستي را نشان بدهد يا اينكه قصد دارد شخص را به بيراهه بكشاند همه اينها در پذيرش يا رد انتقاد مؤثر هستند.



پوران درخشنده پشت صحنه "شمعي در باد"

* تا چه حد الگو پذير هستيد؟





- من هيچ وقت به دنبال الگو نيستم تا براساس الگو كارم را پيش ببرم و فقط گاهي اوقات راهها و كارهاي ديگران را نگاه مي كنم چراكه اين نوع نگاه كمك مي كند تا ببينم ديگران چه مسيرهاي اشتباهي را طي كرده اند تا من آن را تكرار نكنم . بنابراين هر كس بايد راه خودش را برود و سبك خودش را داشته باشد تا بتواند حرف تازه اي بزند .

* شما به عنوان اولين كارگردان زن ايراني ، زماني نخستين فيلم سينمايي خود را ساختيد كه ايران در اوج جنگ تحميلي بود و در آن زمان حضور زنان كشورمان در جامعه به خصوص در عرصه سينما و تلويزيون بسيار كم رنگ بود ، اما شما توانستيد با موفقيت تمام ،فيلم سينمايي (رابطه) را بر روي پرده سينما به تصوير بكشيد كه به طبع اكران اين فيلم بازتاب گسترده اي در سراسر كشور داشت نظرتان در مورد فيلم رابطه چيست و با چه هدفي در آن زمان به عنوان يك كارگردان زن فيلم (رابطه ) را ساختيد ؟





- من به عنوان اولين زن كارگردان ايراني تمام تلاشم را كردم تا بتوانم در آن زمان فيلمي را تهيه كنم كه بتواند جايگاه مرا به عنوان يك زن فيلمساز ايراني تثبيت كند و اين موضوع را به همگان اثبات كنم كه يك زن ايراني مي تواند در هر زمينه اي و در هر موقعيتي نقش مفيد داشته و جزء بهترينها باشد . به همين دليل وقتي فيلم (رابطه) را در موشك باران هاي تهران ساختم پس از اكران برخورد و توجه عام و خاص به اين فيلم ، بيانگر اين موضوع بود كه زن ايراني مي تواند در سينما جايگاه والايي داشته باشد و اثرات مثبت و مطلوبي را در جامعه بر جاي بگذارد .

* آيا كاري را كه در آن زمان ارائه داديد توانست شما را راضي كند؟





- بله ، چرا كه يك موفقيت بزرگ براي زنان كشورمان در زمينه سينما بود ،براي اولين بار يك زن آمده و كار فيلم سازي را در كشور آغاز كرده بود و اين حرفه از يك موقعيت و شكل كاملأ مردانه خارج شد و پس از آن زنان توانستند اين مقوله فرهنگي قدم هاي مثبتي بردارند .

* نظر مخاطبان در فيلم هايي كه مي سازيد تا چه حد تاثير گذار است ؟





- براي من فيلم ساختن بدون نظر مخاطبم هيچ وقت معنايي ندارد، من با مخاطبم زندگي مي كنم، در كنار او هستم و احساس مي كنم من هم جزئي از مخاطبانم ؛ بنابراين چون خودم را جدا از آنها نمي بينم ، خيلي راحت مي توانم از نظرات آنها مطلع شوم از اين نظريات در كارهاي بعدي ام بهره ببرم .

* معمولأ چطوري موضوعات و سوژه هاي فيلم هايتان را انتخاب مي كنيد ؟





- از روي اتفاقاتي كه در اطرافم رخ مي دهد ،سوژه ام را انتخاب مي كنم ، در واقع به دنبال سوژه نمي گردم ؛ سوژه خودش من را انتخاب مي كند و بعد من وارد تحقيق و پژوهش در مورد آن موضوع مي شوم و سپس فيلمنامه ام را مي نويسم .





سوداي پرواز به كارگرداني "پوران درخشنده"

* چند وقت طول مي كشد تا به يك فيلم نامه جان دهيد و آن را روي پرده سينما به تصوير بكشيد ؟





- بستگي دارد تا چه اندازه ابزار و امكانات تحقيق و پژوهش برايم مهيا باشد اگر اين امكانات فراهم باشد به حتم زودتر نتيجه مي دهد در غير اينصورت بايد خيلي جستجو كنم . هميشه سعي مي كنم كاري كه به دنبالش هستم تاثير گذار و ماندگار باشد به همين دليل ممكن است سالها كارم را ارائه ندهم .

* معمولأ سعي مي كنيد مخاطب هايتان را از چه قشري از جامعه انتخاب كنيد ؟





- بيشتر خانواده ، چرا كه براي من خانواده جايگاه خاصي دارد و اگر خانواده از يك پايگاه مستحكم امنيت عاطفي برخوردار باشد ، مطمنأ فرزنداني كه زير سايه اين خانواده بزرگ مي شوند ، فرزنداني سالم هستند و همانطور كه مي دانيد آينده هر كشوري وابسته به جوانان آن كشور است و جواناني كه از رشد و تربيت درست برخوردار باشند آينده آن كشور راهم تضمين خواهند كرد .در نهايت اينكه من هميشه به مخاطب عام فكر مي كنم نه مخاطب خاص .

* نظرتان در مورد سينماي ايران چيست ؟





- سينماي ايران ، سينماي مظلوم ، ساه و صادقي است و توجه به اين موضوع مي تواند به ما كمك كند تا نقش سينما را در معرفي فرهنگ و تمدن كشورمان به ايران و دنياي خارج از ايران كه شايد به هيچ شناختي از فرهنگ و موقعيت و مليت ما ندارد به درستي معرفي كنيم .

* برخي كارشناسان معتقدندكه سينماي ايران به سوي ابتذال و فيمنيست حركت كرده است ،شما اين گفته را چگونه تحليل مي كنيد ؟





- خير به نظر من هر نوع فيلمي بايد ساخته شود تا مردم با واقعيت روز جهان و كشورمان آشنا شوند؛ اما در اين ميان فيلم هاي خوب و ماندگار هم كم نيست و ما بايد به اين فكر كنيم كه به چه نوع فيلمي بيشتر احتياج داريم. پس ازاين شناخت ، سينما گراني كه قرار است سازنده اين فيلم ها باشند بايد پيش از پيش حمايت شوند ما بايد هميشه يك گام جلوتر از مخاطبان برداريم تا بتوان آنها را جذب كنيم در غير اين صورت موفق نخواهيم شد مطمئن باشيد فيلم هاي مبتذل تا حد معيني مي تواند مخاطب را به دنبال خود بكشانند بعد از مدتي مخاطب اشباع مي شود و به دنبال موضوعات نو مي گردد تا بتواند خلاء دروني اش را پر كند .

* چطور مي توان سينماي سالم داشت ؟





- با پيدا كردن سوژه هاي بكر و توجه به مضاميني كه در فرهنگ ما معناي اساسي دارد و با پايبندي به سينماي ناب ايران كه شناسنامه ايراني دارد، مي توان حامي سينماي سالم شد .

* از "رويايي خيس " كه آخرين كار شماست و در حال ساخت آن هستيد بگوييد؟





- در فيلم روياي خيس من به عنوان فيلمنامه نويس و كارگردان و تهيه كننده فعاليت دارم مضمون روياي خيس در مورد نوجوانان پسر و دوران بلوغ است كه من فكر مي كنم بازگو كردن اين دوران مي تواند اثرات مثبتي درجامعه به همراه داشته باشد .

ما تاكنون صحبتي در اين خصوص نكرده ايم و اگر فيلمي در مورد دوران نوجواني ساخته شده است مربوط به دختران بوده است درحالي كه معضل پسران در دوران بلوغ بسيار حاد تر از دختران است به همين دليل توجه و نگاه خاص خانواده و جامعه به اين دوران بسيار مهم است و من با توجه به اهميت اين موضوع كار و ساخت (رويايي خيس ) را آغاز كردم .

* از كاري كه آغاز كرده ايد راضي هستيد؟





- بله خيلي خوشحالم و سعي مي كنم تا زمان جشنواره فجر ساخت (رويايي خيس) را به پايان برسانم و اين فيلم را قطعأ به جشنواره معرفي خواهم كرد .

* آينده كاريتان را چگونه پيش بيني مي كنيد ؟





- غير قابل پيش بيني، خدا مي داند.

* حرف آخر ؟





- آرزوي موفقيت و سلامتي براي تمام ايرانيان عزيز را دارم و اميدوارم هميشه بهترينها را انتخاب كنند، چون كه خود بهترين هستند .