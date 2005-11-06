روند فعلي فعاليت هاي مهندسي عمران پاسخگوي دهه آينده كشور نيست // نوآوري هاي رشته عمران در دانشگاه ها ارائه نمي شوند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر عباس افشار در نشست مطبوعاتي كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران افزود: در رشته مهندسي عمران، دانشجويان بيشتر در حوزه هايي كاملا علمي و تئوري هدايت مي شوند و از مسائل اجرايي و صنعت ساخت و ساز غافل مي مانند. در حالي كه اين حوزه نياز به تفكرهاي جديدي دارد.

وي تصريح كرد: مهندسان عمران كشور با الگوبرداري از يافته هاي 50 سال پيش فعاليت مي كند و اين روند نمي تواند در دهه آينده پاسخگوي نيازهاي موجود و تغييرات شگرف در صنعت ساخت و ساز و مهندسي عمران باشد.

دبير علمي دوازدهمين كنفرانس سراسري دانشجويي مهندسي عمران افزود: نوآوري هاي اين رشته به دلايل محافظه كارانه در كلاس هاي درس كمتر مطرح مي شود، اما كنفرانس هاي علمي دانشجويي اين فضا را ايجاد مي كند تا دانشجويان بدون نگراني از اعتبار و شكست علمي ايده هاي جديد خود را ارائه كنند.

وي خاطرنشان كرد: در يك يا دو دهه گذشته، كشور ما فعاليت هاي ساخت و ساز و عمراني بسياري را انجام داده است. انتظار مي رود اين روند در برنامه چهارم توسعه نيز ادامه يابد. اين فعاليت ها فرصت خوبي است تا ارتقاء تكنولوژي ساخت و ساز در كشور فراهم شود.

افشار اضافه كرد: بايد به تدريج به سمت گسترش فرا مرزي كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران حركت كرد و از كشورهاي ديگر نيز براي شركت دراين كنفرانس دعوت به عمل آورد.

وي در خصوص تعداد مقالات پذيرفته شده در كنفرانس افزود: در حدود 450 مقاله از دانشگاه هاي كشور به دفتر دبيرخانه كنفرانس ارائه شده كه از اين تعداد 250 مقاله مورد ارزيابي و داوري قرارگرفته است.

اين استاد دانشگاه يادآور شد : 58 مقاله به صورت شفاهي و 87 مقاله به صورت پوستر در اين كنفرانس ارائه مي شود.

دبير علمي كفنرانس مهندسي عمران تصريح كرد: دو سخنراني علمي و 5 كارگاه تخصصي در زمينه خاك، سازه، آب و تكنولوژي بتن و نمايشگاهي از دستاوردهاي صنعت و دانشجويان مهندسي عمران در حاشيه اين كنفرانس برگزار مي شود.