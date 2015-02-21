حسین رشیدیان دبیر فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رقابتهای بین المللی دهه مبارک فجر بیان کرد: با برنامه ریزی خوبی که داشتیم مسابقات در شرایط مطلوبی با حضور ۷ کشور خارجی برگزار شد. برگزاری چنین رقابتهایی در این سطح نشان از توانمندی فدراسیون دارد.

وی افزود: باید همه امکانات، ابزار و شرایط در کنار هم قرار بگیرند تا میزبانی موفقی داشته باشیم. دستاوردهای زیادی از دل همین میزبانی ها حاصل می شود که مهمترین آن تعامل با سایر کشورها و ثبت نتایج ارزشمند ورزشکاران داخلی است.

رشیدیان در خصوص حمایت مسئولان از رشته دوومیدانی بیان کرد: خوشبختانه ورزش دوومیدانی مورد توجه مسئولان ورزشی است و پس از کسب مدال المپیک ۲۰۱۲ توسط احسان حدادی شرایط خاصی پیدا کرد و مسئولان باور کردند که باید توجه بیشتری به این رشته ورزشی شود.

دوومیدانی نیازمند سالن‌های اختصاصی بیشتری است

دبیر فدراسیون دوومیدانی با اشاره به تعداد تیم های شرکت کننده در رقابتهای بین المللی جام فجر عنوان کرد: از ۱۸ کشور برای شرکت در این رقابتها دعوت کردیم که ۹ کشور این دعوت را قبول کردند و ۷ کشور در مسابقات حضور پیدا کردند. شرایط شرکت دو کشور سوریه و کویت در مسابقات از طرف خودشان فراهم نشد.

وی افزود: مسابقات جام فجر در سالن اختصاصی آفتاب انقلاب برگزار شد و امیدوارم مسئولان در افزایش سالن اختصاصی برای این رشته پایه و مدال آور کمک کنند. به تازگی سالن شهید کشوری هم به صورت قطعی به ما واگذار شد که امیدوارم با حمایت مسئولان ورزش شاهد رشد هر چه بیشتر این رشته ورزشی باشیم.

اعتبارات فدراسیون از حق الزحمه یک ورزشکار کمتر است

رشیدیان در پاسخ به این سوال که مشکل اصلی دوومیدانی چیست گفت: دوومیدانی رشته سخت و مهمی است و همه ما که در فدراسیون و سازمان ورزش هستیم باید به صورت عملیاتی به این رشته کمک کنیم. حمایت های شفاهی و تئوری کافی نیست. مسئولان باید در میدان عمل حمایت کنند.

وی افزود: متاسفانه اعتبارات فدراسیون کمتر از حق الزحمه یک بازیکن در طول سال است و امیدوارم که حمایت ویژه ای از ورزشکاران سخت کوش این رشته که از طبقه معمولی جامعه هستند شود.

دبیر فدراسیون دوومیدانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بر اساس داشته ها و توانمندی ها بخواهم این رقابت ها را ارزیابی کنم نمره قابل قبولی به جام فجر می دهم ولی ما می توانیم میزبانی‌های بهتری را نیز داشته باشیم.