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۲۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۲۰

کریمی:

یادواره شهدای شهرستان کرمانشاه برگزار می شود

یادواره شهدای شهرستان کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه- فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه از برگزاری یادواره شهدای این شهرستان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر کریمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کرمانشاه، با اشاره به برگزاری بیش از ۱۲۳ یادواره شهدا توسط سازمان بسیج در کرمانشاه، اظهار داشت: برگزاری این یادواره ها تاثیر زیادی در انتقال فرهنگ شهادت به ویژه به نسل جوان دارد.

وی افزود: همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از خانواده های معظم آنان از دیگر اهداف برگزاری این یادواره ها است.

کریمی در ادامه از برگزاری یادواره شهدای شهرستان کرمانشاه در روز چهاردهم اسفند ماه خبر داد و گفت: این مراسم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه، مکان برگزاری این یادواره را حسینیه ثار الله کرمانشاه عنوان و خاطر نشان کرد: این آخرین یادواره شهدای شهرستان در سال جاری خواهد بود.

وی از حضور یکی از مداحان مطرح کشوری در این مراسم خبر داد و گفت: برنامه های جنبی از جمله برپایی نمایشگاه عکس و آثار شهدا، برگزاری نمایشگاه ادوات نظامی، اجرای گروه های سرود دانش آموزی، برپایی ایستگاه های صلواتی و ... نیز در نظر گرفته شده است.

کریمی در پایان از ادارات و دستگاه های استان خواست تا بنرهایی از شهدای شاخص خود را در سطح شهر نصب کنند.

 

 

کد مطلب 2496779

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