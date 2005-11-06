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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۱۱

مسابقات جهاني وزنه برداري جهان - دوحه قطر

ايران با سه وزنه بردار در رقابتهاي جهاني شركت مي كند

ايران با سه وزنه بردار در رقابتهاي جهاني شركت مي كند

با توجه به نزديك شدن به مسابقات جهاني وزنه برداري يوردان گئورگي ايوانف سرمربي تيمهاي ملي وزنه برداري سه وزنه بردار را براي حضور درمسابقات دوحه انتخاب كرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" حسين رضازاده در وزن 105+ كيلوگرم، اصغر ابراهيمي در وزن 94 كيلوگرم و سجاد بهروزي در وزن 56 كيلوگرم كه توانسته اند حد نصابهاي ايوانف را كسب كنند به صورت قطعي عازم هفتاد وچهارمين دوره مسابقات جهاني وزنه برداري خواهند شد.

ايوانف پيش از اين براي وزن 105+ كيلوگرم ركورد مجموع 450 كيلوگرم، براي وزن 94 كيلوگرم ركورد مجموع 390 كيلوگرم و براي وزن 56 كيلوگرم ركورد مجموع 260 كيلوگرم را قرار داده بود.

اما علي دهقانيان نايب قهرمان وزن 94 كيلوگرم آسيا با ثبت ركوردهاي 165 و210 كيلوگرم در اردو وتاكنون نظرموافق كادرفني را براي حضور درمسابقات جهاني كسب كرده است، شب گذشته ايوانف اعلام كرد اگر دهقانيان تا روز اعزام در وضعيت كنوني باشد و يا اينكه ركوردهايش را افزايش دهد نفر چهارم تيم ملي وزنه برداري در مسابقات دوحه خواهد بود.

کد مطلب 249681

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