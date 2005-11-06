تجمع دوباره معلمان حق التدريسي در مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، تجمع ‌كنندگان كه حدود 30 معلم زن حق التدريسي از شهرستان هاي رباط كريم، كرمانشاه و تهران هستند، نسبت به عدم استخدام خود در وزارت آموزش و پرورش معترض هستند.

معلمان حق التدريسي مي ‌گويند در سال 82 براي شروع بكار در آزمون شركت كرده و پذيرش شدند، ولي آموزش و پرورش براي استخدام آنها اقدام نكرده و الان بايد در آزمون ادواري كه در چهارم آذر ماه برگزار مي ‌شود شركت كنند.

عده ‌اي ديگر از اين معلمان حق التدريس كه هفت سال سابقه تدريس در آموزش و پرورش دارند، نيز تاكيد دارند كه آموزش و پرورش براي بكارگيري ما هيچ شرطي حتي آزمون نگذاشته بود اما الان مي ‌گويند بايد در آزمون شركت كنيد.

تجمع‌ كنندگان كه براي استخدام در آموزش و پرورش يك يا 2 ماه و يا حتي يك روز سابقه كم دارند، معتقدند با وجود پنج و يا هفت سال كار در آموزش و پرورش سن آنها بالا رفته و ديگر در هيچ اداره و يا سازماني نمي ‌توانند استخدام شوند.