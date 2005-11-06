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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۳۱

صبح امروز صورت گرفت؛

تجمع دوباره معلمان حق التدريسي در مقابل مجلس

جمعي از معلمان حق التدريس، صبح امروز همزمان با آغاز جلسه علني مجلس شوراي اسلامي براي چندمين بار در مقابل مجلس تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، تجمع ‌كنندگان كه حدود 30 معلم زن حق التدريسي از شهرستان هاي رباط كريم، كرمانشاه و تهران هستند، نسبت به عدم استخدام خود در وزارت آموزش و پرورش معترض هستند.

معلمان حق التدريسي مي ‌گويند در سال 82 براي شروع بكار در آزمون شركت كرده و پذيرش شدند، ولي آموزش و پرورش براي استخدام آنها اقدام نكرده و الان بايد در آزمون ادواري كه در چهارم آذر ماه برگزار مي ‌شود شركت كنند.

عده ‌اي ديگر از اين معلمان حق التدريس كه هفت سال سابقه تدريس در آموزش و پرورش دارند، نيز تاكيد دارند كه آموزش و پرورش براي بكارگيري ما هيچ شرطي حتي آزمون نگذاشته بود اما الان مي ‌گويند بايد در آزمون شركت كنيد.

تجمع‌ كنندگان كه براي استخدام در آموزش و پرورش  يك يا 2 ماه و يا حتي يك روز سابقه كم دارند، معتقدند با وجود پنج و يا هفت سال كار در آموزش و پرورش سن آنها بالا رفته و ديگر در هيچ اداره و يا سازماني نمي ‌توانند استخدام شوند.

معلمان حق التدريسي همچنين نسبت به منابع آزمون كه در چهارم آذر ماه برگزار مي‌ شود، اعتراض دارند و مي ‌گويند براي قبولي در اين امتحان بايد دروس اول راهنمايي تا پايان دبيرستان را مطالعه كنيم.

کد مطلب 249682

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