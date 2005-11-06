همايش "نويسندگان و آينده " برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، اين همايش با حضور دانشگاههاي كشورهاي عربي و وزارت فرهنگ مصر در باب موضوعات حقوق نويسندگان، نقش نويسندگان عربي، مسئله ترجمه، ابداع و به طوركلي نقش اتحاديه هاي عربي در رويارويي با مسائل عصر جديد برگزارخواهد شد.

به گزارش خبرگزاري ميدل ايست آن لاين، اتحاديه نويسندگان مصر از دبير كل اتحاديه جهاني اديبان، نويسندگن عرب و رؤساي سازمانهاي اتحاديه هاي عرب دعوت خواهد كرد.

محمد سلماوي در راستاي جايگاه فرهنگي اين افراد اشاره كرد و گفت: اين افراد در اشاعه فرهنگ غني اسلام و فرهنگ اسلامي و ارائه افكار زيبا اهميت به سزايي دارند.

رئيس اتحاديه نويسندگان مصر از شخصيتهاي برجسته كشورهاي عربي چون سوريه، فلسطين، كويت، تونس، عراق، لبنان و مغرب و شخصيتهاي برجسته غير عرب چون اريك امانوئل شميث نويسنده فرانسوي كتاب " سيد ابرهيم و شكوفه قرآن " كه سلماوي آن را به عربي ترجمه كرد و شاعر غنايي اتوكاي اوكاي رئيس اتحاديه نويسندگان آفريقا دعوت خواهد كرد.

محمد سيد عيد معاون محمد سلماوي تصريح كرد: اين اتحاديه از گروههايي از محققان مصري از جمله دكتر مصطفي عبد الغني(نقش فرهنگ)، فريده نقاش( آزادي در تعابير)، دكتر يوسف زيدان( انتشارات الكترونيكي)، دكتر حسن علي(تصاوير و كلمات مكتوب) و دكتر مرعي مدكور(گفتگوهاي تمدن و زد وخوردهاي آن) و ديگران دعوت مي كند تا در روز همايش درباره موضوعات مذكور سخنراني كنند.

اتحاديه نويسندگان عرب از سال 1975 به رياست توفيق حكيم تأسيس شد، رياست اين اتحاديه را اديباني چون ثروت اباظه، سعد الدين وهبه، فاروق شوشه و فاروق خورشيد بر عهده داشتند و اينك محمد سلماوي رياست اين اتحاديه را برعهده دارد.