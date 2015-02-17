مسئولان قوه قضائیه به شهرستانهای لرستان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، معاونان و روسای برخی سامانهای زیرمجموعه قوه قضائیه روز چهارشنبه هفته جاری هر کدام به صورت جداگانه راهی شهرستانهای مختلف لرستان برای بررسی مسائل و مشکلات مردم در این شهرستانها خواهند شد.

در این راستا حجت الاسلام پنجعلی حصاری معاون قضایی قوه قضائیه به شهرستان کوهدشت سفر می کند.

همچنین محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به شهرستان سلسله و ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه به شهرستان ازنا می روند.

احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز راهی شهرستان پلدختر شده و ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور به شهرستان چگنی سفر می کند.

علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کشور در شهرستان بروجرد حاضر خواهد شد و نوروز کهزادی معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه به شهرستان دلفان می رود.

بنابر این گزارش حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری مهمان شهرستان الیگودرز بوده و احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در شهرستان دورود حضور خواهد یافت.

برنامه های معاونان و مسئولان دستگاه قضائی در شهرستانهای مختلف لرستان حضور در گلزار شهدا، حضور در جلسه شورای اداری و همچنین دیدار با قضات و کارکنان دادگستری و سازمان های وابسته به قوه قضائیه خواهد بود.

بنابر این گزارش آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به همراه دیگر مسئولان دستگاه قضایی برای سفری دو روزه صبح امروز سه شنبه وارد خرم آباد شدند.