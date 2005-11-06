

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در حاليكه آژانس بين المللي انرژي در برآورد قبلي خود بهاي نفت خام در سال 2010 را 33دلار پيش بيني كرده بود، در گزارش جديد خود كه امروز منتشر شد، برآورد خود از بهاي نفت خام را تا 45 دلار افزايش داد.

بر اساس اين گزارش، آژانس بين المللي انرژي پس از بررسي ظرفيت توليد 200 حوزه بزرگ نفتي جهان و با توجه به بهاي نفت خام طي سه سال گذشته تخمين قبلي خود در رابطه با بهاي نفت خام طي پنج سال آينده را 30 درصد افزايش داد.

در حاليكه بهاي نفت وست تگزاس اينترمدييت پس از توقف فعاليت پالايشگاه هاي آمريكا به ركورد 70 دلار رسيد، آژانس بين المللي انرژي پيش بيني مي كند بهاي نفت خام تا سال 2010 به بشكه اي 45 دلار كاهش يابد.

بر پايه اين گزارش، اين نفت 45 دلاري در صورتي برآورده مي شود كه كشورهاي توليد كننده نفت خصوصا در خاورميانه و شمال آفريقا سرمايه گذاري هاي مورد انتظار براي افزايش توليد خود و پاسخگويي به تقاضاي فزاينده خصوصا تقاضاي چين و هند را انجام دهند.

در صورتي كه اين سرمايه گذاريها طي پنج سال آينده انجام نشود، بهاي نفت خام تا 53 دلار بالا خواهد رفت. پيش بيني مي شود بهاي نفت خام طي چهار تا پنج سال آينده نسبت به بهاي فعلي 60 تا 70 دلاري آن با كاهش مواجه شود.