بيش از 95 درصد رانندگان امروز كمربند ايمني بستند/ فقط 100 خودرو در تهران جريمه شدند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" ، سردار حسين ساجدي نيا گفت : رانندگان تاكسي در اين زمينه بهترين همكاري را داشتند و بالغ بر 95 درصد رانندگان با توجه به آموزش هاي دو ماه گذشته اقدام به بستن كمربند كردند.

وي ، خاطر نشان ساخت: از صبح امروز تا ساعت 12ظهر در سطح تهران تنها 100 راننده متخلف به دليل نبستن كمربند ايمني خود و سرنسين كناري جريمه شدند.

به گفته ساجدي نيا ، تعداد رانندگان تاكسي در اين آمار بسيار اندك بود و اين امر به دليل جلسات پيگيرانه و روابط تنگاتنگ سازمان تاكسيراني و نيروي انتظامي تحقق پذيرفت.

وي تصريح كرد : اين تعداد رانندگان نيز به دليل اصرار برتكرار تخلف -نبستن كمربند- جريمه شدند و در موارد يگر ماموران نيروي انتظامي همچنان با تذكر رانندگان را به انجام اين كار دعوت مي كردند.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با تاكيد بر نقش مهم و كاربردي رسانه ها و بويژه خبرگزاري "مهر" در خصوص اطلاع رساني هاي به جا در اين زمينه ، گفت : اين اطلاع رساني درست طي دو ماه اخير باعث شد تا امروزدر معابر شهر شاهد رعايت اين قانون باشيم .

ساجدي نيا ، با ابراز رضايت و تشكر از مردم و رانندگان افزود : امروز مردم نيز به كمك پليس آمدند و چنانچه سرنشيني كمربند ايمني خود را نبسته بود ، مردم ديگر و رانندگان با اشاره به شخص خاطي تذكر مي دادند و به اين ترتيب سيستم نرم افزاري (اطلاع رساني درست)، جايگزين سيستم سخت افزاري (اعمال جريمه و تذكر شديد) شد.