بيشتر مردم آمريكا بوش را دروغگو مي دانند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه انگليسي ديلي ميرور، تنها كمتراز 40درصد از مردم او را در سياست هايش صادق و راستگو مي دانند.

بر پايه اين گزارش در نظر سنجي كه شبكه خبري BBC و روزنامه واشنگتن پست انجام داده اند، آمار و ارقام نشان دهنده اين حقيقت است كه از زمان رياست جمهوري بوش پدر تا كنون چنين آمار پاييني گزارش نشده است.

اين در حالي است كه محبوبيت بوش روز به روز در حال كاهش است .بر طبق آخرين آمار تنها 35 درصد از مردم آمريكا از بوش حمايت مي كنند كه اين ميزان پائين ترين حد از زماني است كه بوش به رياست جمهوري آمريكا برگزيده شده است.

بر اساس نظر سنجي قبلي 37 درصد اقدامات بوش را مورد تائيد قرار داده بودند و نظرخواهي اخير نشان از كاهش 2 درصدي محبوبيت بوش دارد.

اين نظر سنجي كه پس از رسوايي جديد كاخ سفيد و درز اطلاعات محرمانه از سوي لوئيس ليبي رئيس كاركنان ديك چني معاون بوش صورت گرفت، نشان مي دهد كه 57 درصد مردم آمريكا به بوش اعتمادي ندارند و كار وي را درست نمي دانند.



شايان ذكر است، دو روز پيش نيز شبكه خبري CBS در يك نظرسنجي نشان داد كه محبوبيت جرج بوش تا پائين ترين حد خود تنزل كرده و به 35 درصد رسيده است.



