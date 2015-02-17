رئیس قوه قضائیه به مقام شامخ شهدای لرستان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح امروز سه شنبه با حضور در گلزار شهدای خرم آباد ضمن قرائت فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهدای این استان ادای احترام کرد.

وی که به همراه معاونان قوه قضائیه و روسای سازمانهای زیرمجموعه دستگاه قضایی به لرستان سفر کرده است با حضور در محل گلزار شهدای خرم آباد در محل مزار شهید سید فخرالدین رحیمی از شهدای لرستانی حادثه هفتم تیر حضور یافت.

در جریان این مراسم مسئولان استانی از جمله نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، هوشنگ بازوند استاندار لرستان، رئیس کل دادگستری لرستان و جمعی از مسئولان استان حضور داشتند.

بنابر این گزارش رئیس دستگاه قضایی به منظور سفری دو روزه عازم لرستان شده است.

حضور در کنگره "فخر نور" یکی از برنامه های آیت الله آملی لاریجانی خواهد بود که راس ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه در محل مصلای الغدیر خرم آباد با حضور روحانیون و طلاب استان لرستان برگزار می شود.

یکی دیگر از برنامه های آیت الله آملی لاریجانی دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان لرستان خواهد بود که این برنامه عصر امروز سه شنبه در محل سالن همایش های جهاد کشاورزی لرستان برگزار می شود.

حضور در جلسه شورای اداری و دیدار با مدیران دستگاههای اجرایی استان لرستان یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده برای آیت الله آملی لاریجانی است که این برنامه نیز عصر روز سه شنبه و پس از برنامه دیدار با قضات و کارکنان دادگستری لرستان خواهد بود.

همچنین برنامه روز چهارشنبه آیت الله آملی لاریجانی دیدار با نخبگان، اساتید و دانشگاهیان استان لرستان خواهد بود.