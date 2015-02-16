به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هديه جشن سالگرد» به نویسندگی افشين هاشمى و کارگردانی امیر سفیری در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه می رود. این نمایش با رویکردی جدید اجرا و ابعاد دیگر از این نمایشنامه را به تصویر می‌کشد.

مهرداد مصطفوى تنها بازیگر این نمایش است.

همچنین مينا شجاعيان، پريسا نعمتى مقدم (كابوس بازان)، ارشا اقدسى (Rigging)، ميلاد زارعى (طراح صحنه و نور)، اشكان ماهرى (تركيب و ساخت صدا و موسيقى)، فهيمه صافى (طراح اعلان و برنوشت)، احسان بيات فر (همراه كارگردان)، مصطفى عطرى (دستيار كارگردان و برنامه ريز)، سامان زائر، فرشيد مفاخرى (گروه كارگردانى)، ميلاد زارعى، فهيمه صافى (طراحى و ساخت چهرك ها)، ايرج ونانه (عكاس)، مهرانگیز قهرمانی (مشاور رسانه ای)، آوا شریفی (طراح رقص) و سرور عرب پور (مشاور امور روانشناسى) دیگر عوامل اجرایی این اثرند.

نمایش «هديه جشن سالگرد» به نویسندگی افشين هاشمى وکارگردانی امیر سفیری از پنجم اسفندماه ساعت 17:30 در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه می رود.