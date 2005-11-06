عيد فطر و مسلمانان سراسر جهان // سفر پرنس ولز به آمريكا در راستاي دفاع از اسلام

عيد فطر در سراسر جهان

مسلمانان جهان اسلام و سراسر دنيا پنجشنبه و جمعه هفته گذشته را به مناسبت روز عيد فطر و پايان ماه مبارك رمضان جشن گرفته و به اقامه نماز عيد فطر پرداختند.

اقامه نماز عيد در رياض

عيد فطر در كشورهاي اسلامي

علي گوما مفتي مصر روز سه شنبه گفت: چهارشنبه 12 آبان ماه آخرين روز ماه رمضان بوده و عيد فطر روز پنچشنبه برگزار مي شود. در رياض شوراي شرع سعودي اعلام كرد هلال ماه شوال روز چهارشنبه رؤيت مي شود و عيد فطر روز پنجشنبه است. امارات متحده عربي، كويت، بحرين، قطر، اردن، فلسطين، يمن، الجزيره، سودان، تونس نيز اعلام كردند كه جشن عيد فطر روز پنجشنبه برگزار مي شود. در بيروت دارالافطار گفت هلال ماه رؤيت نشده و رمضان روز چهارشنبه به پايان مي رسد. آيت الله محمد حسين فضل الله ، مرجع تقليد شيعيان لبنان نيز اعلام كرد روز عيد فطر پنجشنبه خواهد بود. انجمن علماي اسلام، بالاترين مقام سني در عراق و سازمان اوقاف سني روز سه شنبه اعلام كرد چهارشنبه آخرين روز ماه مبارك رمضان است.

مسلمانان در روز اول شوال خانه ها و خيابانهاي خود را آراسته مي كنند و لباسهاي پاكيزه به تن كرده، براي مهماني هاي خانوادگي آمده مي شوند. در روزهاي آخر ماه رمضان هر خانواده مسلمان، مقداري پول را به عنوان فطريه براي كمك به نيازمندان در نظرمي گيرند.

درحالي كه برخي از كشورها در انتظار رؤيت هلال ماه به سرمي بردند، ليبي تنها كشوري بود كه چهارشنبه 11 آبان ماه را به عنوان عيد فطر اعلام كرد .

پاكستان، مالزي، عمان، مراكش، سومالي، آفريقاي جنوبي و مقامات شيعه در عراق اظهار داشتندهلال ماه شوال روز چهارشنبه رؤيت خواهد بود.

عيد فطر در اروپا

به گزارش "مهر"، تركيه نيز اعلام كرد كه چهارشنبه روز آخر ماه مبارك رمضان است و عيد فطر روز پنجشنبه 12 آبان ماه برگزار مي شود. براساس گزارشات شوراي ديني مسلمانان فرانسه، اقليت مسلمان فرانسه نيز جشن پاياني ماه رمضان را روز پنجشنبه برگزار كردند. شوراي مسلمانان انگلستان، گروه نماينده اقليت مسلمانان بريتانيا نيز اعلام كرد جشن عيد فطر مسلمانان در كشور اروپا پنجشنبه برگزار مي شود.

مسجد شورا در وين، يكي از مقامات مرجع مسلمانان اتريش نيز روز چهارشنبه را به عنوان آخرين روز ماه رمضان اعلام كرد . در اسلواكي، انجمن اوقاف اسلامي اعلام كرد: عيد فطر روز پنجشنبه است.

كميته رؤيت هلال ماه مسلمانان آلمان اعلام كرد سه شنبه هلال ماه شوال قابل رؤيت نبوده و رمضان روز چهارشنبه به پايان مي رسد. مسلمانان آلمان عيد فطر را با نماز با شكوه عيد برگزار كردند و مطابق سنتهاي اسلامي به ديدار خويشاوندان رفتند. سازمان نماينده اقليت مسلمانان در بلژيك گفت: مسلمانان اروپا روز پنجشنبه را به عنوان عيد فطر جشن مي گيرند.

مدارس ايالت نوردن راين كه دربرگيرنده 650 هزارنفر مسلمان است روز عيد فطر را براي دانش آموزان مسلمان تعطيل اعلام كرد. شبكه تلويزيوني WDR نيز نماز عيد فطر و شادي روز عيد در ميان مسلمانان را به صورت گزارش تصويري پوشش داد. مركز اسلامي مونيج نيز در روز عيد فطر اقدام به برگزاري جشن و دعوت از مسلمانان آلمان كرد و خطبه هاي پس از نماز عيد را با چهار ترجمه به زبانها آلماني، عربي، تركي و انگليسي ارائه داد.

اتحاد مسلمانان اندونزي در عيد فطر

براي اولين بار پس از سالها مسلمانان اندونزي عيد فطر را در يك روز و به صورت متحد جشن گرفتند.

دولت پرجمعيت ترين كشور اسلامي اعلام كرد كه جشن عيد فطر روز پنجشنبه خواهد بود. دو سازمان بزرگ اسلامي در اندونزي نهضت العلما و محمديه كه اغلب موضع گيري متفاوتي با يكديگر دارند عيد فطر را در يك روز اعلام كردند. طي سالهاي اخير سازمان اسلامي محمديه يك روز پيش از سازمان اسلامي نهضت العلما اعلام مي كرد. در اندونزي، پرجمعيت ترين كشور اسلامي كودكان در خيابانهاي پايتخت با شمع و پرچمهايي كه در دست داشتند در خيابان رژه رفتند.

عيد فطر و مسلمانان چين

مسلمانان سراسر چين كه همواره با سركوبيهاي ديني مواجه هستند روز پنجشنبه به استقبال از عيد فطر رفتند و مسلمانان پايتخت در مسجد نيوجي كه در ميان 68 مسجد پكن بزرگترين و قديمي ترين مسجد به شمار مي رود جمع شدند. پس از اقداماتي كه در راستاي تعمير اين مسجد 1000 ساله صورت گرفت از اسفند ماه سال گذشته تاكنون اين مسجد براي اولين بار است كه از 4500 مسلمان سراسر پكن استقبال كرده است. اقليت مسلمان در چين از يك روز تعطيلي رسمي براي عيد فطر برخوردار هستند و در مناطقي چون شينگ جانگ اويغور مسلمانان سه روز به مناسبت عيد فطر جشن مي گيرند.

رهبران نيجريه فضائل رمضان را مورد تأكيد قرار دادند



رهبران سياسي و ديني نيجريه از فرصت پايان ماه مبارك رمضان و عيد فطر سود بردند تا از مردم بخواهند درسهاي فضائل و پرهيزكاري ماه مبارك رمضان را فراگرفته و به كشور خود كمك كنند تا از فجايعي كه به تازگي گرفتار آن شده است، رهايي يابد.



به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، آسيواجو بولا احمد نيوبو، فرماندار ايالت لاگو در نيجريه از مردم خواست از فضائل بردباري درهواي ماه رمضان سود برده و فريضه معنوي روزه داري را به عنوان راهي عملي براي تجربه بردباري و گسترش اصول پرهيز از هوي و هوس توصيف كرد تا بتوان به يك فرد معنوي تبديل شد.

اين بيانيه از سوي كهنيد باميگبتان، دبير كل امور مطبوعاتي فرماندار نيز از مسلمانان و غير مسلمانان خواست به بردباري روي آورند، چرا كه اين امر براي بهبودي اوضاع ملي ضرروي تلقي مي شود، تنها افراد بردبار مي توانند به تحت كنترل در آوردن ذهن و ايجاد آرامش روي آورند.

كهنيد باميگبتان با اشاره به مرگ همسر رئيس جمهور نيجريه و سقوط هواپيمايي كه جان 117 نفر را گرفت افزود: اين حقيقت كه مناسبتهاي معنوي چون رمضان و عيد فطر در كشور نيجريه درست پس از چند رويداد غم انگيز همراه شده ندايي براي نزديكي به خداوند و خدمت به بشر است.

فرماندار ايالت كوارا نيز به نوبه خود از اين فرصت معنوي در راستاي تأكيد بر ضرورت پيروي از تعاليم الله در قرآن كريم و سنت سود برد و از مسلمانان خواست همسايگان و نيازمندان را در نظر داشته باشند و به آنها كمك كنند. فرماندار ايالت كوارا خواستار همزيستي مسالمت آميز و هماهنگ ميان مردم اديان گوناگون در نيجريه شد تا هماهنگي و وحدت كشور حفظ شود.

30 مهر ماه يك هواپيماي خطوط هوايي نيجريه با 117 نفر از جمله مقامات عالي مرتبه سقوط كرد و هيچكدام از مسافران و خدمه هواپيما از اين حادثه جان سالم به در نبردند. نيجريه داراي بزرگترين جمعيت مسلمانان در منطقه جنوب آفريقا است. 140 ميليون نفر كه نيمي از جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند مسلمان بوده و نيمي ديگر مسيحي و انيميست هستند.

رئيس جمهور و اسقفهاي مسيحي آلمان عيد فطر را به اقليت مسلمان تبريك گفتند

رئيس جمهور آلمان و اسقفهاي فرقه هاي مختلف مسيحيت اين كشور عيد فطر را به اقليت مسلمان تبريك گرفته و آنها را جزء جدايي ناپذير از جامعه توصيف كردند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، هورست كوهلر، رئيس جمهور آلمان كه از وحدت مسلمانان در روز عيد فطر تحت تأثير قرار گرفته بود از آلماني ها خواست همزيستي مسالمت آميز را بدون توجه به نژاد و دين افزايش دهند.

اسقفهاي كليساهاي مختلف آلمان نيز تبريكهاي سنتي خود را به مناسبت عيد فطر به اقليت مسلمان ارائه كردند. كليساي كاتوليك در بيانيه اي اعلام كرده كه مسلمانان و مسيحيان آلمان بايد اقدامات خود را با يكديگر هماهنگ كنند تا برچالشهاي پيش روي غلبه نمايند.

چندين مسجد سراسر كشور از كليساهاي آلمان تبريكهاي عيد فطر را دريافت كردند. مقامات رسمي در برخي از ايالتهاي آلمان از نمايندگان اقليتهاي مسلمان در عيد فطر پذيرايي كردند.

در كشور آلمان 4/3 ميليون مسلمان زندگي مي كنند كه دو سوم اين تعداد ترك تبارهستند. اسلام پس از مسيحيت پروتستان و كاتوليك سومين دين اين كشور به شمار مي رود.

پادشاه عربستان مسلمانان را به گسترش عشق عشق به ديگران ترغيب كرد



پادشاه و وليعهد عربستان سعودي پايان يك ماه روزه داري و پرهيزكاري و عيد فطر را به مسلمانان عربستان و سراسر جهان تبريك گفتند.



به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در پيامي كه توسط وزير فرهنگي و اطلاعات عربستان در شبكه تلويزيوني سعودي قرائت شد، خادم حرمين الشريفين از مسلمانان خواست عشق به ديگران را گسترش داده تا در هر گوشه از دنيا اميد و شادي جلوه گر شود.

ملك عبد الله و وليعهد عربستان تصديق كرده است كه پيام آنها اشاعه دهنده عشق، تساهل و رحم به برادران مسلمان و بشريت است. آنها طي اين پيام، خود و دولت را متعهد كرده اند با ترور و تروريسم بجنگند، چرا كه چنين افردي به ملت و بشريت خيانت مي كنند.

رهبران سعودي طي اين پيام به مناسبت عيد سعيد فطر شبكه القاعده را كه از سال 2003 تاكنون دست به اقدامات تروريستي در عربستان سعودي زده اند محكوم كرده و ابراز اميدواري كردند خداوند آنها را به راه راست هدايت كند.

رهبران عربستان در پيامي اعلام كردند تعاليم ميانه رو اسلام و تساهل در اين دين آسماني مورد تأكيد قرار گرفته است

رهبران عربستان در پيام خود بر تعاليم ميانه رو اسلام و تساهل در اين دين آسماني بسيار تأكيد كرده و اظهار داشتند دين ما به واسطه اعتقاد به تمامي پيامبران و پيامهاي آنها كامل است. در ادامه اين پيام آمده است: تمدن اسلامي در روزهاي اوليه صدر اسلام نمونه منحصر به فردي از همزيستي و تعامل با ديگر فرهنگها بوده است. ملك عبد الله از مؤمنان خواسته است اصول رفتاري خير را در پيش گيرند و اعمال نيك خود را در سراسر سال ادامه دهند.

پوتين: ارزشهاي اسلامي متعلق به ميراث معنوي تمام بشريت است

رئيس جمهور روسيه طي پيامي به رؤساي جمهوريهاي كوچك روسيه، فرارسيدن عيد فطر و پايان ماه مبارك رمضان را تبريك گفت.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه به رؤساي جمهوريهاي آذربايجان، ازبكستان، تركمنستان، تاجيكستان، قزاقستان و قرقيزستان، به مناسبت پايان ماه مبارك رمضان و عيد سعيد فطر تبريك گفت.

در پيام تبريك پوتين آمده است: ارزشهاي اسلام متعلق به ميراث معنوي تمام بشريت است. سهم تمدن اسلامي در گنجينه فرهنگ جهاني بسيار قابل توجه است.

پوتين يادآور شد: روسيه به عنوان يك كشور اروپايي - آسيايي، طي قرنها متمادي پيوندهاي نزديكي با جهان اسلام داشته است. ميليونها نفر از شهروندان روسيه مسلمان بوده، از زمانهاي بسيار دوري در اين كشور زندگي مي كرده اند و به عنوان جزء لاينفكي از ملت چند قوميتي روسيه تلقي مي شوند.

به گزارش "مهر" پوتين افزود: پس از آنكه به دنبال درخواست روسيه مبني بر عضويت در سازمان كنفرانس اسلامي، اين كشور به جايگاه ناظر دست يافت، روسيه مي تواند فعاليتهاي خود مبني بر گسترش گفتگو با جوامع اسلامي را گسترش دهد .

پوتين تصريح كرد كه چنين تعاملي به حل بسياري از مشكلات منطقه اي و جهاني كمك كرده و همكاريهاي تجاري را با مسلمانان افزايش مي دهد .رئيس جمهور روسيه همچنين پيامهاي تبريكي به تمام اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي ارسال كرده است.

رئيس جمهور تاجيكستان: عيد فطر بشريت را به هم نزديك مي كند

امومالي رحمانوف، رئيس جمهور تاجيكستان از تمام كشورهاي مسلمان خواست در پايان ماه مبارك رمضان تمام ايتام را در خاطر داشته باشند.



به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، رئيس جمهور تاجيكستان روز گذشته ضمن تبريك به مناسبت فرارسيدن عيد فطر به مسلمانان گفت: عيد فطر بشر و انسانيت را به هم نزديك مي كند و عشق و سخاوت را مهمان قلوب مردم مي كند؛ از اين روي هر فردي بايد در حفظ وحدت انسانيت سهم داشته باشد.

رحمانوف در پاسخ به پرسشي با عنوان نقش اديان در جهان اظهار داشت: اعتقادي به مقايسه كردن و برابر كردن اديان و تمدنهاي دنيا ندارد.

وي تصريح كرد: اخيراً در بيست و سومين نشست مجمع عمومي يونسكو در سخنراني خود به استفاده از عباراتي چون: افراط گرايي اسلامي و تروريسم اسلام اعتراض كردم. تروريسم و تروريست را بايد از دلالت ضمني به اديان جدا كنيم.

رئيس جمهور تاجيكستان يادآور شد: نسبت افراط گرايي و تروريسم به يك دين كاملاً نادرست است.

وي افزود: علاوه برآن، اهداف و اقدامات تروريسم و تروريست با محتواي انساني تمام اديان بويژه اسلام منافات دارد.

مسلمانان اسپانيا نماز عيد فطر را در فضاي باز اقامه كردند

براي اولين بار در اسپانيا، اقليت مسلمان نماز عيد فطر را در فضاي باز اقامه كردند.



به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، حدود 3 هزار مسلمان نمازگزار در شمال شرقي اسپانيا در شهر ساراگوزا در ساعات اوليه روز پنجشنبه براي اقامه نماز عيد فطر جمع شدند.

نماز عيد فطر مسلمانان اسپانيا در محوطه خارجي يك نمايشگاه برگزار شد و بسياري ازمسيحيان به نشانه همزيستي مسالمت آميز فرارسيدن عيد فطر را به اقليت مسلمان اسپانيا تبريك گفتند.

600 هزار نفر مسلمان در ميان 40 ميلون نفر اسپانيايي زندگي مي كنند و اسلام به واسطه تصويب قانون آزادي اديان كه در ماه ژوئيه سال 1967 تصويب شد در اسپانيا به رسميت شناخته شده است.

هزار نمازگزار مسلمان در جنوب اسپانيا در گروهها و دسته هاي بسياري براي اقامه نماز به مساجد مختلف در سراسر منطقه حركت كردند.

صدها نفر از مسلمانان نيز در مسجد ماربلا، بزرگترين و زيباترين مسجد اسپانيا نماز عيد فطر را برگزار كردند.

مسلمانان اسپانيا از دولت درخواست كرده اند اجازه ساخت مسجد به ويژه در شهرهايي كه مسلمانان بسياري در آن زندگي مي كنند را به مسلمانان ارائه دهند.

نيكوكاري مسلمانان و نزديكي اديان



براساس سنتهاي اسلامي مسلمانان در ماه مبارك رمضان نيازمندان و افرادي را كه در زندگي اقبال كمتري داشته اند را مورد حمايت خود قرار مي دهند.

مسلمانان آفريقاي جنوبي به نيازمندان كمك كردند

مسلمانان آفريقاي جنوبي در استان كيپ غربي 2/1 ميليون راند (واحد پول اين كشور) به منظور تهيه غذا براي كمك به نيازمندان و فقرا در عيد فطر جمع كردند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، سازمان زكات ملي جنوب آفريقا، شوراي همكاري اسلامي، صندوق مبارك فطريه به همراه 70 مسجد و گروه اسلامي به اين اقدام نيكوكارانه پيوستند تا بسته هاي غذا و جعبه هاي حاوي اشياء ضروري را بين بيش از 12 هزار خانواده نيازمند توزيع كنند.

اين بسته ها كه جهت كمك به خانواده هاي نيازمند تهيه شده است حاوي روغن، برنج، مرغ، شكر، سيب زميني، پياز است. گروههاي اسلامي و مساجد، آخر هفته ضمن جمع كردن غذا براي مراكزي چون مسجد اقوات الاسلام، مسجد بريجت تاون و دفتر مركزي سازمان زكات ملي آفريقاي جنوبي، اين غذاها را بسته بندي كرده و در مناطق مورد نظر خود در ميان افرادي كه به آن نياز دارند پخش كردند.

بسته هاي غذايي در آستانه عيد فطر در روز چهارشنبه و پنجشنبه ميان خانواده هاي نيازمند و افرادي كه در زندگي اقبال كمتري داشته اند توزيع شد.

مولانا رضوان ادريس، سخنگوي سازمان زكات ملي آفريقاي جنوبي گفت: اكنون زمان مناسبي براي ترغيب جامعه مسلمان است تا در راستاي كمك به نيازمندان فعاليت كنند. مسلمانان مي توانند فعالانه در اين اقدامات نيكوكارانه شركت داشته باشند.

اين اقدام نيكوكارانه فطريه مسلمانان را در برمي گيرد كه بايد در پايان ماه مبارك رمضان به نيازمندان اهداء شود.

به دنبال وقوع زلزله در جنوب آسيا مسلمانان سراسر جهان طي اقدامات گسترده اي قربانيان و نجات يافتگان اين زلزله را مورد حمايت مالي و معنوي قرار دادند.

مسلمانان جهان زلزله زدگان پاكستان را در نظر داشته باشند

شوراي روابط اسلامي - آمريكايي از مسلمانان سراسر جهان خواسته است در روز عيد فطر براي قربانيان زلزله پاكستان دعا كرده و كمكهاي مالي جمع كنند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، شوراي روابط اسلامي - آمريكايي و ديگر سازمانهاي اسلامي و پاكستاني مسلمانان در سراسر ايالات متحده از مردم خواسته است تلاشهاي خود را براي جمع آوري كمك به قربانيان زلزله ادامه دهند و در روز عيد فطر مسلمانان زلزله زده پاكستان را نيز در نظر داشته باشند.

شوراي روابط اسلامي - آمريكايي همراه ديگر سازمانهاي اسلامي به واسطه اطلاع رساني به مسلمانان و پيروان ديگر اديان در راستاي آگاهي مردم در آمريكا درباره رنج مردم زلزله زده جنوب آسيا بويژه كشمير پاكستان فعاليتهاي گسترده اي انجام داده است.

براساس سايت رسمي اين سازمان اسلامي، پرويز احمد رئيس هيئت مديره شوراي روابط اسلامي آمريكايي گفت: درحاليكه پس از يكماه پرهيزكاري و روزه داري به جريان زندگي عادي خود باز مي گرديم ميليونها نفر از مردم در جنوب آسيا بدون در اختيار داشتن نيازهاي اوليه زندگي مي كنند. ما بايد در دعاهاي خود آنها را به خاطر داشته باشيم و به آنها كمك كنيم.

رئيس هيئت مديره شوراي روابط اسلامي آمريكايي از امامان جماعت سراسر جهان خواست اعمال خير و كمك به نيازمندان را به اقشار مختلف مردم يادآوري كنند

احمد از امامان جماعت سراسر جهان خواست با استفاده از معنويتي كه در ماه رمضان در ميان مسلمانان جريان دارد در حضور مسلمانان نمازگزارعيد فطر سنتهاي اسلامي، در رابطه با اعمال خير و كمك كردن به نيازمندان را يادآوري كنند. شوراي روابط اسلامي - آمريكايي عضو نيروي عملياتي مسلمانان آمريكايي براي امداد فجايع بوده و متعهد شده است 20 ميليون دلار براي قربانيان زلزله جنوب آسيا جمع كند. اين شوراي اسلامي كه داراي 31 دفتر در سراسر ايالات متحده و كانادا است درك صحيح از اسلام حقيقي را به واسطه گفتگو، حمايت از آزاديهاي مدني، قدرتمند كردن مسلمانان آمريكايي و ايجاد ائتلافهايي كه صلح و درك دوجانبه را ترويج كرده گسترش دهد.

دانشجويان مسلمان و غير مسلمان هلند در ميهماني افطار شركت كردند

ميهماني افطار دانشگاه هلندي شهر ليدن هلند، كه از سوي انجمن دانشجويان مسلمان برگزار شد به عنوان يك رويداد بين فرهنگي، مسلمانان و غير مسلمانان را در كنار هم جمع كرد تا علاوه بر شركت در مراسم افطاري، وحدت و انسجام را ميان جوامع مسلمان و غير مسلمان به وجود آورد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، انجمن دانشجويان مسلمان شهر ليدن در جنوب غربي كه « قلوب صادق» نام دارد، چهار سال پيش توسط برخي از دانشجويان زبان و فرهنگ عرب تأسيس شد و در راستاي نزديك كردن مسلمانان و غير مسلمانان در محيطي غير رسمي گام برداشته است.

افزايش تنشهايي كه به دنبال قتل كارگردان هلندي و دامن زدن به انزجارهاي ضد مسلمانان از سوي احزاب سياسي و رسانه اين گروه نياز برگزاري چنين نشستهايي را بيش از پيش مورد تأكيد قرار داد.

انجمن دانشجويان مسلمان شهر ليدن، مبالغ حاصل از فروش بليتهاي شركت در مراسم افطاري را به سازمان امداد اسلامي اهدا كردند.

اين مراسم، امسال اولين مهماني رمضان در كشور هلند بود كه با رويدادهاي گفتگو، سخنراني و ديگر برنامه ها و هدف نزديكتر كردن جامعه مسلمان و غير مسلمان اين كشور برگزار شد.

فيردائوس، يكي از برگزار كنندگان مراسم افطاري امسال انجمن دانشجويان مسلمان گفت: ما سعي مي كنيم شكافت به وجود آمده را از بين ببريم و محيطي ايجاد كنيم كه وحدت و انسجام به واسطه آن به سادگي رشد كند.

وي افزود: ميهمانيهاي افطاري، كه با دعوت از پيروان ساير اديان برگزار مي شود علاوه بر ايجاد پل ميان مسلمان و غير مسلمانان رويدادي است كه جامعه محلي مسلمانان در آن ذينفع هستند. در اينگونه مراسم، پيوندهاي جامعه محلي تقويت شده و مبالغي جهت اهدا به نيازمندان نيز جمع آوري مي شود.

در اين مراسم ميهمانان با برنامه ها مختلفي سرگرم شده و يكي از دانش آموزان مسلمان سخنراني درباره اهميت ماه مبارك رمضان ايراد كرد. يكي ديگر از دانش آموزان نيز شعري عرفاني قرائت و گروه نمايش دانشگاه تأتري اجرا كردند.

ميهماني افطاري كه انجمن «قلوب صادق» برگزار كرد در ميان جوانان مسلمان و غير مسلمان از محبوبيت بسياري برخوردار است.

برگزار كنندگان اين مراسم ابراز اميداوري كردند با هدف نزديكي پيروان اديان، همزيستي مسالمت آميز و كمك به نيازمندان بتوانند اين مراسم را هرساله برگزار كنند.

يك ميليون مسلمان در هلند زندگي مي كنند كه اكثريت آنها را مسلمانان ترك تبار و مراكشي تبار تشكيل مي دهند.

اقدامات غير مسلمانان در راستاي حمايت از اسلام

پرنس ولز در راستاي ترويج تساهل و درك بين اديان به آمريكا سفر كرد

پرنس ولز در سفري هشت روزه به ايالات متحده سعي دارد آمريكاييها و مقامات بلندپايه اين كشور را از محسنات و ارزشهاي اسلام مطلع كند؛ چرا كه پس از يازدهم سپتامبر ايالات متحده نسبت به اين دين رفتاري حاكي از عدم تساهل در پيش گرفته است.





پرنس ولز نگرانيهاي خود را در باره ناكامي در قدرداني از قدرت اسلام ابراز كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پرنس ولز كه روز سه شنبه 10 آبان ماه ( اول نوامبر) انگلستان را به مقصد ايالات متحده ترك كرد نگرانيهاي شخصي خود را درباره رويكرد خصومت آميز به كشورهاي مسلمان و ناكامي در قدرداني از قدرت اسلام ابراز كرد.

پرنس چارلز در مورد افزايش دغدغه هاي خود در اين رابطه به ديدار با مسلمانان در نوامبر سال 2001 دوماه پس از حمله به نيويورك و واشنگتن اشاره كرد و گفت: به نظر مي رسد لحني كه آمريكا از آن استفاده مي كند بسيارخصومت آميز است.

پرنس ولز اعتقاد دارد اقدام 19 نفر هواپيما ربا نبايد اعتبار ميليونها مسلمان مطيع قانون در سراسر جهان را از بين ببرد.

خالد محمود، نماينده پارلمان از حزب كار نيز كه در اين ديدار در قصر سنت جيمز حضور داشت گفت: انتقاد كلي پرنس چارلز از آمريكا درباره اين امر بود كه آمريكاييها براي اسلام و فرهنگ آن ارزش چنداني قائل نشده اند.

پرنس ولزپس از حملات تروريستي آمريكا كه دست كم 3 هزار نفر را به كام مرگ كشيد همدردي خود را با اين كشور ابراز كرد و خواستار ترويج رابطه بهتر ميان اديان مختلف سراسر دنيا شد.

سفر روز سه شنبه چارلز به ايالات متحده پس از ازدواج وي با دوشس كورنول اولين سفر خارجي وي محسوب مي شود كه در آن مي خواهد آمريكاييها، به ويژه مقامات بلندپايه اين كشور، را در علاقه خود به دين مبني اسلام سهيم كند. وي روز پنج شنبه در همايشي در دانشگاه جورج تاون واشتنگتن شركت مي كند.

يكي از همراهان وي در اين سفر اظهار داشت كه اين همايش چگونگي تقليل مشكلات اجتماعي را توسط گروههاي ديني مورد بررسي قرار مي دهد.

پرنس چارلز پيش از ديگر افراد خانواده سلطنتي انگلستان در تاريخ در راستاي درك اسلام تلاش كرده است. وي در سال 1994 گفت زماني كه به عنوان فرماندار اصلي كليساي انگلند منصوب شد ترجيح مي داد به عنوان مدافع اديان منصوب شود تا مدافع يك مذهب خاص.

يك سال پيش پرنس چارلز در سخنراني خود جهان اسلام را براي ايجاد رابطه ميان اسلام و غرب تحسين كرد

يك سال پيش پرنس چارلز در سخنراني خود جهان اسلام را براي ايجاد رابطه ميان اسلام و غرب تحسين كرد و از غرب خواست بر تعصبات غير قابل تعمق خود درباره اسلام، رسوم و قوانين آن غلبه كند.

وي همچنين درباره اين امر كه غرب خود را بايد مرهون فرهنگ اسلام بداند سخنراني كرده و گفت: خواستار تساهل و درك بيشتر از هركدام از اديان است و به محض تحقق اين امر روابط خوبي ميان اديان به وجود مي آيد.



شوراي اديان روسيه خواستار حمايت اين كشور از ساختارهاي سنتي اسلامي شد

رومن سيلانتيف كارشناس اسلامي روسيه و دبير شوراي بين اديان روسيه از مقامات رسمي اين كشور خواست حمايت خود از ساختارهاي سنتي اسلام كه به واسطه اقدامات افراط گرايان از بين مي رود را افزايش دهند.



به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، سيلانتيف در مصاحبه خود با هفته نامه ايتوگي كه روز دوشنبه منتشر شد گفت: ساختارهاي سنتي - اسلامي بدون حمايت شديد مقامات رسمي از بين مي رود، چرا كه مسلمانان حقيقي روسيه از قدرت مبارزه با وهابيها برخوردارنيستند.

براساس اظهارات دبير شوراي بين اديان روسيه اگر افراط گرايان در جوامع مسلمانان به قدرت برسند يك فاجعه به وقوع مي پيوندد و صلح در ميان جوامع ديني اين كشور از بين خواهد رفت.

شوراي بين اديان روسيه تمام تلاش خود را در راستاي حفظ اعتقادات راستين اسلام و مسلمانان حقيقي صورت مي دهد

وي تصريح كرد: بنابراين شوراي بين اديان روسيه تمام تلاش خود را در راستاي حفظ اعتقادات راستين اسلام و مسلمانان حقيقي صورت مي دهد. مسلماناني كه در روسيه زندگي مي كنند همواره از برخوردهاي ناشايستي كه به صورت روزانه با آن مواجه مي شوند ابراز نگراني كرده اند.

وي يادآور شد: نمونه هاي بسياري وجود دارد كه مردم زندگي خود را در راه حمايت از قرآن از تفاسير متعصبانه وقف مي كنند.

اين كارشناس اسلامي گفت: دولت بايد در راستاي آموزش امامان جماعت براي مقابله با وهابيون فعاليت كند.

تبعيض و تعصب عليه پيروان اسلام

تبعيض و تعصب عليه مسلمانان را تنها افراد ناآگاه و بي اطلاع درباره اسلام رقم نمي زنند بسياري از موارد اين رهبران ومقامات كشورهاي غربي هستند كه عليرغم آنكه همواره مدعي دمكراسي و آزادي هستند به واسطه تصويب قوانيني ويژه تبعيض و تعصبي ناروا را عليه اقليت مسلمان روا داشته اند.

مسلمانان كنيا در اعتراض به قوانين ضد ترور دست به تظاهرات زدند



مسلمانان كنيا با شركت در تظاهراتي گسترده، به نقض حقوق خود به نام مبارزه باتروريسم اعتراض كردند.



به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، صدها نفر از مسلمانان كنيا به رهبري شيخ الامين كيماتي از دولت اين كشور خواستند اقدامات ناشي از تبعيض و تهديد عليه مسلمانان را كه در ظاهر مبارزه با تروريسم است، متوقف كنند.

شيخ الامين گفت: مسلمانان بسياري به واسطه تصويب قوانين ضد ترور دولت اين كشور در رنج به سرمي برند. اين قوانين به نام مبارزه و ترور حقوق مدني مسلمانان را نقض مي كند.

تظاهر كنندگان مسلمان شعارهاي را منقش برپارچه با خود حمل مي كردند و برخي از آموزه هاي قرآن را به صورت شعار فرياد مي زدند. مسلمانان كنيا به مدت دوساعت در خيابان نزديك مسجد جاميا در پايتخت اين كشور تجمع كردند، رهبران مسلمان براي جمعيت سخنراني كرده و دولت اين كشور را براي اعمال قوانين تبعيض آميز عليه مسلمانان محكوم كردند. مسلمانان معترض كنيا همچنين به ارائه مجدد قانون مبارزه با تروريسم اعتراض كردند، چرا كه اين قانون از سوي پارلمان اين كشور مورد تأييد قرار نگرفت، اما دولت آنرا دوباره طرح كرد.

شيخ الامين خواستار تشكيل انجمن حقوق بشر مسلمانان در كنيا شد و از دولت خواست به سرعت به قوانين تبعيض آميز عليه مسلمانان به ويژه در قسمتهاي شمالي كشورخاتمه دهد.

دولت فرانسه نيز به واسطه تصويب قانون ممنوعيت حجاب در تبيعض عليه مسلمانان نقش عمده اي ايفا كرده است چرا كه بسياري از اقليت مسلمان اعتقاد دارند مسيحيان همچنان صليبهاي خود را همراه دارند، در شرايطي كه تنها مسلمانان از داشتن حجاب منع مي شوند.

تأثير ممنوعيت حجاب بر زندگي زنان مسلمان فرانسه

قانون ممنوعيت حجاب در فرانسه تأثير بسيار شديد و پررنگي را بر زندگي زنان مسلمان در اين كشور گذاشته است.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، زينوينس پينياو از حومه كوربيل اسون در نزديكي پاريس كه به عنوان ناظر مدرسه فعاليت مي كند وظيفه دارد اطمينان حاصل كند كه هيچ قانوني به خصوص ممنوعيت قانون حجاب و نمادهاي ديني در مدرسه نقض نمي شود.

پينياو گفت: چندين دختر مسلمان پيش از آنكه وارد مدرسه شوند روسري خود را از سر برمي داند. شايان ذكر اقليت مسلمان فرانسه كه بزرگترين جامعه مسلمانان در را اروپا تشكيل مي دهند با بي ميلي تمام اين قانون را پذيرفته اند .

اسما بوبكر 16 ساله گفت: احساس مي كند اين قوانين كه او را از داشتن روسري منع مي كند تنها به دليل مسلمان بودن وي اعمال مي شود، چرا كه مسيحيان پس از تصويب اين قانون صليب خود را همراه دارند.

قانون ممنوعيت حجاب در مدراس دولتي فرانسه در ماه مارس سال 2004 تصويب و به موجب آن حجاب و تمام نمادهاي ديني در مدارس دولتي ممنوع اعلام شد. اين در شرايطي است كه مسلمانان حجاب را به عنوان نوع پوشش واجب براي زنان در نظر گرفته و آنرا مانند صليب مسيحيان نماد ديني نمي دانند.

بسياري از مسلمانان اظهار داشته اند اين قانون تصميم دادگاه فرانسه را مبني بر آزاد گذاشتن دانش آموزان در همراه داشتن نماد ديني را مادامي كه تلاشي در راه تغيير دين ديگران صورت نمي دهند، نقض كرده است.

راشد رامودي، مدير سازمان سازمانهاي اسلامي فرانسه در مسجد جامع ليل ، شمال فرانسه اظهار داشت: دولت فرانسه به واسطه تصويب اين قانون با وجود غير منصفانه بودن آن را بر مسلمانان تحميل كرده است.

در شرايطي كه اطاعت مسلمانان فرانسه از اين قانون به نشانه موجه بودن آن در نظر مسلمانان نيست. بسياري از دختران مسلمانان به واسطه اين ممنوعيت براي تحصيل به كشورهاي همسايه فرانسه سفر كرده يا در مدارس خصوصي حاضر مي شوند تا بتوانند حجاب و هويت ديني خود را حفظ كنند.

قبرهاي مسلمانان بيرمنگام تخريب شد

بيش از 40 سنگ قبر مسلمانان در شهر بيرمنگام انگلستان تخريب شده است.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين تخريب صبح روز جمعه توسط مسلماناني كه براي زيارت اهل قبور به قبرستان بيرمنگام رفته بودند، گزارش شده است.

همچنين دراين قبرستان كه حداقل 45 سنگ قبر در آن تخريب شده ، برگه هايي حاوي مطالب توهين آميزي نسبت به مسلمانان پراكنده شده است . بسياري از مسلمانان انگلستان در روز عيد فطر و پايان ماه رمضان به قبرستان رفته و براي درگذشتگان خود دعا مي كنند.

خالد محمود نماينده پارلمان انگلستان نيز در قبرستان مسلمانان حضور داشت و در گفتگو با بي بي سي اظهار داشت كه اين واقعه شرم آور تنها براي جلب توجه و نشان دادن تعصب بي مورد عليه مسلمانان صورت گرفته است.

محمود ضمن درخواست از مسلمانان مبني بر اينكه نسبت به اين بي احترامي واكنشي نشان ندهند، گفت: ما نمي توانيم جامعه خاصي را مورد اتهام قرار دهيم، چرا كه اين اقدام از سوي افرادي انجام شده است كه به تعهدات هيچ جامعه اي پايبند نيستند.

وي تصريح كرد: افرادي كه مرتكب چنين اقدام ناشايستي شده اند بطور حتم دركي از اسلام نداشته كه روز عيد فطر را براي انجام چنين عملي انتخاب كرده اند.

لن گريگوري، فرماندار شهر بيرمنگام گفت: همه ما از چنين اقدامي اندوهگين شديم و در تلاش هستيم تا به سرعت سنگ قبرها را دوباره در جاي خود قرار دهيم و آرامش و صلح را به قبرستان بازگردانيم.

ديدگاه علما

دليل گسترش اسلام در جهان، تساهل پيروان آن است

شيخ ابوبكر احمد، عالم برجسته اسلام جنوب هندوستان از مسلمانان سراسر دنيا خواست پيام اسلام را با تساهل گسترش دهند از علوم مدرن استفاده كنند و با ستادهاي ضد اسلام مقابله نمايند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، شيخ ابوبكر، دبير كل سازمان علماي سني در گفتگو با عرب نيوز اظهار داشت : اسلام با تساهل و انسانيت پيروان خود در سراسر جهان گسترش پيدا كرده است.

وي افزود : انسانيت و شرافت حضرت محمد (ص) و پيروان او بوده است كه مردم را به سوي اسلام جذب كرده است. اين امر دليل اصلي اشاعه اسلام در سراسر جهان محسوب مي شود.

شيخ ابوبكر همچنين درباره نقش چشمگيري كه مسلمانان مؤمن چون: خواجه معين الدين چيستي و قطب الدين بختياركاكي الدهلوي در گسترش پيام اسلام درهندوستان ايفا كرده اند صحبت كرد.

وي گفت : مركز فرهنگي سني در كلكته كه از سوي سازمان علماي سني اداره مي شود به بيش از 8 هزار دانش آموز و 1600 نفر از ايتام آموزش اسلامي و سكولار ارائه مي دهد. اين دانش آموزان در رشته هاي قرآن فقه، هنر، علم و تكنولوژي در مؤسسات مختلف آموزش مي بينند.

دبير كل سازمان علماي سني يادآور شد: دانش آموزان از بخشهاي مختلف هندوستان چون: كشمير، اوتارپرداش، بيهار و اريسا در اين كلاسها حضور مي يابند. تا كنون در حدود 25 هزار نفر از دانش آموزان تحصيلات خود را در اين مؤسسات تكميل كرده اند.

اين سازمان داراي 21 مؤسسه، پرورشگاههاي دختران و پسران، كالج شرع، كالج حفظ القرآن، كالج هنر، يك مدرسه شبانه روزي و دو مدرسه انگليسي در سطوح متوسطه و ابتدايي است.