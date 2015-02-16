بازگویی خاطرات شهدا نسل جوان را در برابر تهاجم فرهنگی بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی بعد ازظهر دوشنبه درهمایش بزرگداشت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تقدیر از دانشجویان برتر دانشگاه های استان همدان در مسابقه کتابخوانی کتاب دختر شینا که به همت جهاد دانشگاهی همدان و با حضور خانواده شهید ستار ابراهیمی برگزار شد، افرود: انتشار شمیم و عطر شهیدان در فضای جامعه کنونی یکی از آثار برگزاری این گونه برنامه ها است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم درجامعه وانفسای کنونی که ارزش های انسانی و ارزش های والای الهی درسطح جامعه خیلی پاسداشت نمی شود چنین فضاها و بسترهایی را فراهم کنیم و یاد و خاطره سرداران و دلاور مردانی را که از آنها داستان و خاطراتی به جا مانده است را به ویژه برای نسل جوان بازگو و جامعه را در مقابل تهاجم ناجوانمردانه فرهنگی غرب تا حدودی بیمه کنیم.

فرماندار همدان با تاکید براینکه صحبت کردن از شهیدان و بیان شان و منزلت آنها در توان نیست و نمی توان حق آنها را به درستی ادا کرد، اظهارداشت : وقتی که خاطرات شهیدان را از زبان همسران وهمرزمان این عزیزان می شنویم به مقام والای شهیدان بیشتر پی می بریم.

تعالی با بیان اینکه انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس جنبه های معنوی و والای انسانی را برای ما اثبات کرد، گفت: امروز به راحتی در برگ برگ خاطراتی که نوشته شده آن دورانی را که درشئونات عاشورای سال ۶۲ هجری قمری دیدیم در مرام و اخلاق شهدا نیز می توانیم جستجو کنیم کسانی که به تعبیر امام راحل شهیدان راه هزار ساله را یک شبه طی کردند و از لحاظ عرفان به مرتبه ای رسیدند که دنیا برای آنها هیچ ارزشی نداشت و باید پیرو راه آنها باشیم.

وی با تاکید براینکه وقتی وصیت نامه شهدا را می خوانیم به تنها چیزی که اشاره نشده زیورها و مادیت دنیوی است، افزود: در هر مسئولیتی که باشیم باید دین خود را به شهدا ادا کنیم و طلب مسالت داشته باشیم چراکه آنها کسانی هستند که با نثار جان خود از این انقلاب حمایت کردند.

اگر از خاطرات همسران و فرزندان و همرزمان شهدا استفاده نکنیم در بیان وقایع ضرر خواهیم کرد تعالی با اشاره به اینکه اگر از خاطرات همسران و فرزندان و همرزمان شهدا استفاده نکنیم در بیان وقایع ضرر خواهیم کرد، افزود: نباید اجازه دهیم که این ارزش هادر تاریخ مصدور بماند چراکه این ارزش ها برای نسل جوان بسیار موثر است پس باید برگزاری چنین مجالسی را گسترش دهیم و از حضور خانواده شهدا استفاده کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کتاب دختر شنا هشت بار تجدید چاپ شده است، یادآورشد: امیدواریم خدا کمک کند تا بتوانیم در هر پست و مقامی که هستیم دینی را که به شهدا داریم ادا کنیم.

جانشین فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان در ادامه در این جلسه به راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و گفت : حضور پررنگ مردم همدان در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دهنده پایبند بودن مردم به انقلاب، اعتقادات و باور آنهاست.

سردار مظاهر مجیدی در ادامه به بیان خاطراتی از شهید ستار ابراهیمی پرداخت و با بیان اینکه شهید ستار ابراهیمی با تمام وجود برای پیروزی ایران مایه گذاشت و در این راه نیز به شهادت رسید، افزود: عملیات والفجر هشت از سخت ترین عملیات های دوران دفاع مقدس بود که شهید ابراهیمی این عملیات را مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه شهید حاج ستار ابراهیمی علاوه بر اینکه فرمانده گردان ۱۵۵ بود مسئول محورعملیاتی را نیز برعهده داشت، عنوان کرد: این شهید بزرگوار به دلیل عشقی که به نیروهای بسیجی داشت وظیفه اصلی خود را فرماندهی گردان می‌دانست و با وجود اینکه پیشنهادهای مختلفی در سایر پست‌ها به وی می‌شد آن پیشنهادات را نمی پذیرفت و تاکیدش برهدایت گردان بود.

شهید ستار ابراهیمی توانست آن سوی ساحل اروند رود پیروزی را جشن بگیرد وی با اشاره به اینکه شهید حاج ستار ابراهیمی در دوران دفاع مقدس به گونه ای عمل کرد که خود و خانواده وی توانستند برای همه الگو باشند، ابراز داشت: زمانیکه به صحبت های این شهید بزرگوار در حین عملیات والفجر هشت گوش فرا می دهیم در می یابیم که این شهید در کمال آرامش توانست فضا را مدیریت کند و آن سوی ساحل اروند رود پیروزی را جشن بگیرد.

این مسئول با تاکید براینکه شهید حاج ستارابراهیمی در عملیات کربلای ۴ توانست ماموریت اصلی خود را انجام دهد و مجروحان را با شجاعت به ساحل ایران بازگرداند، اظهارداشت : اوج بالندگی حاج ستار ابراهیمی در عملیات والفجر هشت و کربلای چهار و پنج بود و در این عملیات به ظاهر فتح زمینی وجود نداشت و با سختی هایی همراه بود اما با وجود این شهید بزرگوار پیروزشدیم، در همین راستا برخی تصور می کردند که عملیات والفجر هشت در نقطه فاو قابل اجرا نیست اما با حضور شهید حاج ستار ابراهیمی موفقیت نصیب شد.