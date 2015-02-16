به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، رسول فلاح نژاد با بیان اینکه در طرح توسعه این فاز در مجموع ۴۵۰ کیلومتر لوله گذاری انجام شده است، اظهار داشت: طولانی ترین و بزرگترین پروژه خط لوله در بین سایر فازهای پارس جنوبی متعلق به فاز ۱۲ است.

وی تصریح کرد: فاز ۱۲ پارس جنوبی سنگین ترین عرشه را در بین فازهای پارس جنوبی به استثنای فاز یک که فرآیند متفاوت دارد، به خود اختصاص داده است.

فلاح نژاد، حجم خاک برداری در فاز ۱۲ پارس جنوبی را در مجموع ۱۰ میلیون متر مکعب عنوان و تصریح کرد: این فاز به تنهایی چهار درصد از کل گاز پارس جنوبی و یک درصد از کل گاز جهان را در خود جای داده است.

فلاح نژاد اعلام کرد: برای طرح توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی در مجموع بیش از ۱۴۰ میلیون نفر- ساعت کار انجام شده است.

مجری فاز ۱۲ پارس جنوبی تاکید کرد: این فاز با سرمایه گذاری بیش از هفت میلیارد دلار هفته نخست اسفند ماه سال جاری به طور کامل به بهره برداری می رسد.

میدان گازی فاز ۱۲ واقع در بلوک جنوب شرقی حوزه گازی پارس جنوبی و حاشیه خط مرزی با کشور قطر با مساحتی حدود ۲۰۶ کیلومتر مربع است که گاز طبیعی خشک آن ۲۱ تریلیون فوت مکعب برآورد می‌شود.

تاسیسات فراساحل در حدود ۱۵۰ کیلومتری نوار ساحل قرار داشته و تاسیسات خشکی این فاز در منطقه تمبک ( ۶۵ کیلومتری شرق عسلویه) قرار دارد.

میعانات گازی جداشده در پالایشگاه پس از شیرین سازی توسط خط لوله زیر دریایی و SBM صادر می شوند. همچنین امکان انتقال ۲ میلیارد فوت مکعب در روز گاز ترش به تاسیسات Iran LNG مجاور هم فراهم خواهد شد.