بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی ۶ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ نادر رحمانی سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا در مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار داشت: هم اکنون در اکثر محورهای استان چهارمحال و بختیاری بارش برف جریان دارد. سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا تصریح کرد: در محور دامنه به الیگودرز در استان اصفهان، محور قزوین - همدان در استان قزوین، محورهای بیستون - همدان و بیستون - سنقر در استان کرمانشاه و همچنین محورهای تویسرکان، نهاوند و گردنه اسدآباد در استان همدان بارش برف اعلام شده است.

این مقام ارشد راهنمایی و رانندگی ادامه داد: در اکثر محورهای استان‌های خوزستان، همدان و کرمانشاه بارش باران گزارش شده است؛ همچنین در محور لردگان در استان چهارمحال و بختیاری نیز بارش باران جریان دارد.

سرهنگ نادری با بیان این مطلب که محورهای قم به گرمسار، شمشک به دیزین و پونل به خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است، خاطر نشان کرد: در محور هراز حد فاصل شنگلده تا گزنک به دلیل عملیات راهسازی و تعریض جاده از ۲۶ بهمن تا ۲۰ اسفند از روز شنبه تا سه‌شنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل و از ساعت ۲۰ تا ۵ صبح انسداد مقطعی اعمال می شود؛ همچنین محور اردبیل - سرچم در استان اردبیل به دلیل ۴ خطه کردن مسیر مسدود است.