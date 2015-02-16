دوازدهمین سالگرد شهدای غدیر در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت شهدای غدیر استان کرمان، سید محمد حسینی برنامه های دوازدهمین یادواره شهدای غدیر استان کرمان را اعلام کرد.

حسینی با بیان اینکه دوازدهمین سالگرد شهادت شهدای غدیر استان کرمان در دو بخش برنامه ریزی شده است، گفت: بخش اول این مراسم برنامه میثاق با شهداست که در عصر روز پنجشنبه ۳۰ بهمن از ساعت ۱۵ در محل گلزار شهدای کرمان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این مراسم ضمن غبارروبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای غدیر کرمان با مدافعان حریم ولایت تجدید پیمان می شود.

مسئول روابط هیئت شهدای غدیر استان کرمان با اشاره به اینکه مراسم اصلی یادواره نیز در روز پنجشنبه ۳۰ بهمن همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در محل حسینیه ثارالله شهر کرمان برگزار می شود، گفت: این مراسم همانند سال های گذشته با حضور خانواده های معظم شهدای غدیر، مسئولان و مردم ولایتمدار کرمان با برنامه های متنوع فرهنگی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در برگزاری این یادواره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، سپاه ثارالله استان، صدا و سیمای استان، تیپ مکانیزه ۳۸ ذوالفقار استان، اداره کل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس استان، هیئت امنای حسینیه ثارالله و معاونت فرهنگی شهرداری کرمان همکاری می کنند، افزود: در یادواره دوازدهمین سالگرد شهدای غدیر حجت الاسلام سید محمد هاشمی بعنوان سخنران مراسم و مجتبی رمضانی از مداحان برجسته کشوری به تبیین سیره شهدا می پردازند.

۲۷۶ کبوتر خونین بال از شهدای غدیر کرمان ۳۰ بهمن سال ۸۱ در اثر سانحه هوایی در کوه های منطقه سیرچ کرمان در دفاع از حریم ولایت جاودانه شدند.