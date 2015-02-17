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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۴۹

برنامه‌ای برای یادگیری زبان‌های خارجی

برنامه‌ای برای یادگیری زبان‌های خارجی

اپلیکیشن ها می توانند همانند یک کلاس زبان خارجی به آموزش زبان بپردازند، اگر علاقه مند به یاد گرفتن یک زبان خارجی هستید، توصیه می شود تا برنامه Duolingoرا نصب کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، یادگیری هر زبان جدید می تواند به معنای شناخت یک دنیای جدید و متفاوت باشد. راه های مختلفی برای یادگیری زبان وجود دارد از جمله، آموزشگاه ها، دانشگاه ها و ... اما در این میان می توان با استفاده از سی دی های آموزشی یا برنامه های مختلف نیز به یادگیری زبان پرداخت.

اپلیکیشن Duolingo ، یکی از برنامه هایی است که از قابلیت نصب روی اسمارت فون های اندروید و iOS برخوردار است. در این اپلیکیشن، کاربران می توانند زبان های مختلفی از جمله  فرانسه، اسپانیایی، آلمانی، پرتغالی و ایتالیایی را با کمک زبان انگلیسی فرا بگیرند یا زبان انگلیسی را با کمک زبان های دیگر آموزش ببینند.

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کد مطلب 2496922

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