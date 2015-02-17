به گزارش خبرگزاری مهر، یادگیری هر زبان جدید می تواند به معنای شناخت یک دنیای جدید و متفاوت باشد. راه های مختلفی برای یادگیری زبان وجود دارد از جمله، آموزشگاه ها، دانشگاه ها و ... اما در این میان می توان با استفاده از سی دی های آموزشی یا برنامه های مختلف نیز به یادگیری زبان پرداخت.



اپلیکیشن Duolingo ، یکی از برنامه هایی است که از قابلیت نصب روی اسمارت فون های اندروید و iOS برخوردار است. در این اپلیکیشن، کاربران می توانند زبان های مختلفی از جمله فرانسه، اسپانیایی، آلمانی، پرتغالی و ایتالیایی را با کمک زبان انگلیسی فرا بگیرند یا زبان انگلیسی را با کمک زبان های دیگر آموزش ببینند.