همایش بانوان مبلغ شهر تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای افزایش بصیرت بانوان مبلغ شهر تهران بر اساس منویات مقام معظم رهبری اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، تاکنون شش دوره همایش احیا گران نور را برگزار کرده است که مورد استقبال اعضای هیأت های مذهبی بانوان قرار گرفته است و هفتمین همایش احیاگران نور نيز دوم اسفند ماه سال جاری با موضوع «خانواده و هویت با تأکید بر تربیت دینی» با حضور ۱۵۰۰ نفر از بانوان مبلّغ و اعضای هیأت های مذهبی شهر تهران در برج میلاد برگزار می شود.

وی افزود: در فراخوان همايش كه مهر ماه سال جاري اعلام شد، ۲۰ محور برای ارسال مقاله تعیین شده بود که حدود یکصد مقاله به دبیر خانه همایش رسید كه مورد بررسي هيات داوران قرار گرفت.

مديركل امور بانوان شهرداري تهران تصريح کرد: تعداد چهار مقاله توسط هیأت داوران به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شد که از نویسندگان آن ها در این همایش تقدیر خواهد شد و هیأت داوران دو مقاله برای ارائه در همایش انتخاب کرده است که در قالب سخنرانی ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: یکی از برنامه های اثر بخش در هر دوره تجلیل از بانوان پیشکسوت حوزه تبلیغ است. از این رو در این دوره نیز از سه نفر از مبلّغان پیشکسوت تجلیل خواهد شد.

معدني پور در ادامه گفت: در طول تابستان و بويژه در ماه مبارك رمضان حدود ۱۲۳۳۵ مشاوره فردي و گروهي نيز توسط اين بانوان مبلغ با موضوع تقويت هويت ديني در خانواده، سبك زندگي ايراني-اسلامي، راههاي شناسايي تهاجم فرهنگي، ساده زيستي و ايثار و گذشت صورت گرفت.

وی یادآور شد: در اجراي اين برنامه اداره كل امور بانوان همواره با حوزه هاي مرتبط از جمله سازمان تبليغات اسلامي و مركز فعاليت هاي ديني شهرداري تهران، همكاري و تعامل دوسويه و موثر داشته است.