مسابقات ليگ اسكي راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" هفته آينده جلسه اي برگزارمي شود و طي آن درمورد نحوه برگزاري ليگ سراسري اسكي بحث و تبادل نظر خواهد شد.

سال گذشته ليگ اسكي با حضور10 تيم از استان تهران برگزارشد، اما امسال استانهاي ديگري نيزدرخواست خود را براي حضور در ليگ اسكي ارائه كرده اند.

برگزاري مسابقات دانش آموزي تحت عنوان گراميداشت دهه فجر

مسابقات قهرماني كشور نونهالان، نوجوانان وجوانان اوايل بهمن ماه تحت عنوان رقابتهاي گراميداشت دهه فجر دراستان كهكيلويه و بويراحمد برگزارمي شود.

شايان ذكر است: اين رقابتها با همكاري فدراسيون اسكي و وزارت آموزش وپرورش برگزارخواهد شد.