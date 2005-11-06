  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۰۱

دوخبر ازاسكي؛

مسابقات ليگ اسكي راه اندازي مي شود

مسابقات ليگ اسكي راه اندازي مي شود

مسوولان فدراسيون اسكي درنظردارند از امسال رقابتهاي ليگ اسكي استاني را برگزاركنند.

به گزارش خبرنگار" مهر" هفته آينده جلسه اي برگزارمي شود و طي آن درمورد نحوه برگزاري ليگ سراسري اسكي بحث و تبادل نظر خواهد شد.

سال گذشته ليگ اسكي با حضور10 تيم از استان تهران برگزارشد، اما امسال استانهاي ديگري نيزدرخواست خود را براي حضور در ليگ اسكي ارائه كرده اند.

برگزاري مسابقات دانش آموزي تحت عنوان گراميداشت دهه فجر
مسابقات قهرماني كشور نونهالان، نوجوانان وجوانان اوايل بهمن ماه تحت عنوان رقابتهاي گراميداشت دهه فجر دراستان كهكيلويه و بويراحمد برگزارمي شود.
شايان ذكر است: اين رقابتها با همكاري فدراسيون اسكي و وزارت  آموزش وپرورش برگزارخواهد شد.

کد مطلب 249693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها