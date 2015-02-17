وضعیت قرمز ذخایر آب در زیر زمین / برداشت آب به ذخایر استاتیک رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی با بیان اینکه تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی در اولویت برنامه های وزارت نیرو قرار دارد گفت: در تلاشیم با مدیریت مناسب از برداشت اضافی آب های زیرزمینی جلوگیری کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: امروز علائم بالینی نشان می دهد که منابع آب زیرزمینی کشور از شرایط خوبی برخوردار نیست. وی وجود آب های زیرزمینی را از نعمت های الهی دانست و اظهارداشت: درحال حاضر با وجود خشکسالی، به طور معمول ۶۰ درصد نیاز آبی کشور از سفره های آب زیرزمینی کشور تامین می شود و در برخی مناطق با برداشت بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد آب از سفره های زیرزمینی نیز مواجه هستیم.

وی درباره سرانه مصرف آب کشور گفت: هنوز به ازای هر نفر ۱۵۳۰ مترمکعب آب وجود دارد، در حالی که برخی کشورها با ۵۰۰ مترمکعب آب همچنان به حیات خود ادامه می دهند که این نشانگر مدیریت صحیح آنان است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: در حال حاضر ما از کمبود آب رنج نمی بریم، بلکه از سوء مدیریت رنج می بریم که باید اصلاح شود. میدانی به مزایای سفره های آب زیرزمینی علاوه بر تصفیه آب با کیفیت بالا و کمترین میزان تبخیر اشاره کرد و گفت: همه باید بدانند که آب سفره های زیرزمینی کشور محدود است و ما هم اکنون از ذخایر دینامیک و استاتیک سفره ها برداشت می کنیم، در حالی که سفره های زیرزمینی دارای حجم مشخصی است اما ما تاکنون ۱۱۰ میلیارد مترمکعب از این ذخایر را به مصرف رسانده ایم.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: این در حالی است که کیفیت آب برخی چاه ها به حدی کاهش یافته که حتی برای کشاورزی نیز مناسب نیست. میدانی یکی از راهکارها را کاهش و توقف برداشت آبهای زیرزمینی دانست و افزود: برای احیای سفره های آب زیرزمینی باید ۱۱ میلیارد مترمکعب از مصرف مجاز سفره های آب زیرزمینی کاهش یابد تا در یک دوره ۲۰ تا ۲۵ ساله سفره های آب زیرزمینی بازسازی شود.

وی به اجرای طرح تعادل بخشی آب سفره های زیرزمینی براساس مصوبه شورای عالی آب اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو برای اجرای طرح تعادل بخشی پیشنهاد ردیف بودجه متمرکزی را داد، اما استانداری ها خواستار اعتبارات این طرح به استان ها هستند در حالی که دولت موافق تخصیص این اعتبارات به استان های نیست؛ بنابراین باید طرح را با عنایت دولت انجام دهیم.

میدانی ادامه داد: تلاش داریم تمامی جوانب را برای حفظ و احیای آب کشور مدیریت کنیم، اما باید بدانیم احیای منابع آبی پروژه ای دیربازده و تنش زا است. وی افزود: انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو همسو با یکدیگر حرکت کنند تا منافع بلندمدت کشور و مردم تامین شود، در غیر اینصورت برخی تناقض گویی ها می تواند بیش از پیش منابع آبی کشور را با بحران مواجه سازد.

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو درباره مصرف آب بخش کشاورزی تصریح کرد: معتقدیم باید ارزشگذاری تولیدات کشاورزی مبتنی بر میزان مصرف آب بهای آن باشد تا تولیدات کشاورزی نیز برای تولیدکنندگان اقتصادی شود.

وی درباره همکاری های قوه قضائیه نیز گفت: متاسفانه وقتی گزارش حفر چاه های غیرمجاز به دستگاه های قضایی ارائه می شود مدت زمانی بین ۲ تا ۳ سال طول می کشد تا پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد، در حالی که وزارت نیرو به همکاری مستمر دستگاه های قضایی نیاز دارد تا پس از گزارش حفر چاه های غیرمجاز حداقل ظرف مدت یک هفته پرونده رسیدگی و چاه غیرمجاز پلمپ شود.