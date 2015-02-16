تشکیل پارک فناوری فرهنگ و هنر نیازمند عنایت وزیر ارشاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاهآبادی مشاور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر در این مراسم گفت: در حال حاضر فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد نیست اما فقط در این جا میتوانم به این نکته اشاره کنم که رشد کیفی مراکز علمی کاربردی مهمترین ماموریت ماست که طی یک ساله گذشته به آن توجه ویژهای داشتیم، چرا که معتقدیم این مراکز میتواند با حمایتهای مختلفی از آن میشود، چشمانداز روشنی در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: تشکیل مراکزی استاندارد با عنایت ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همیشه مد نظر ما بوده و در این حوزه تلاش کردیم تا ماموریتگرایی را طوری در این مراکز هدایت کنیم که روند اعطای دورههای آموزشی با رعایت همه جوانب کاملا هدفمند باشد و بسیار خوشحالیم که در سال تحصیلی جاری با وجود تحولات دانشگاه علمی کاربردی، عزیزان ما در مدیریت مراکز و همچنین دانشجویان، راه سختی را پیمودند اما در آنچه که مد نظرشان بود، کاملا موفق کار خود را انجام دادند. ما امیدواریم که تولیدات این جشنواره در دورههای بعدی بتواند در جایگاههای ملی و بینالمللی رقم بخورد و در این راه به طور حتم با کمکها و توجهات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که همواره به این مراکز عنایت ویژهای داشتند، نقش مهمی را ایفا میکنند.
رئیس مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبتهای خود، گفت: ما در حوزه پژوهش تلاش ویژهای برای احیای انجمنهای علمی کشور کردیم. این در حالی است که در حوزه کمیت نیز توانستهایم با وجود کاهش روند پذیرش دانشجو در دیگر مراکز علمی کشور بیش از 35 هزار دانش آموخته را تحویل فرهنگ و هنر این سرزمین دهیم. با این حال چشم و امید ما به حمایت مستقیم جناب آقای وزیر است که امیدواریم در دوره ایشان حرکت نوینی در عرصه مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صورت پذیرد.
شاهآبادی تصریح کرد: بخشهای مهارتی نیازمند حمایت ویژه است و از جمعیت 89 هزار دانشجویی که وجود دارد، بخش مهمی از آنها در محیطهای کارگاهی باید به کار خود ادامه دهند که بر این اساس طرح تشکیل پارک فناوری فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی با حمایت مستقیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران امکانپذیر است که اگر این کار انجام شود، مطمئن باشید یادگار بزرگی از شما برای مدیریت جنابعالی در وزارت ارشاد باقی خواهد گذاشت.
قبل از صحبتهای شاهآبادی جوایز بخش مقالات جشنواره به برگزیدگان اهدا شد که بر این اساس شروین وکیلی از واحد فرهنگ و هنر واحد 46 تهران، نفر برگزیده بخش اساتید و مریم السادات محتشمی از واحد 33 تهران، اعظم نجفیزاد از واحد قم و کاظم استاد از واحد قم به ترتیب در بخش دانشجویی به عنوان نفرات برگزیده شناخته شدند.
پخش نما آهنگ گزارش جشنواره با صحبتهای محسن کلانتری، دبیر این دوره، قرائت بیانیه هیات داوران، بخش مقالات و بخش غرفهها و همچنین رونمایی از ارکستر سمفونیک دانشجویان فرهنگ و هنر به رهبری ارکستر شهرام توکلی، اجرای ارکستر ایرانی به رهبری امین سالمی و اجرای گروه کر دانشجویان فرهنگ و هنر به رهبری الهه رضایی از دیگر بخشهای این مراسم بود که با اجرای علیرضا غفاری در تالار وحدت برگزار شد.
خسرو حکیم رابط، هادی مرزبان، سهراب سلیمی، قادر آشنا، رضا مهدوی، یونس آبسالان، محمد دشتیگلی، حسین محب اهری، قطبالدین صادقی، محمود عزیزی، علیرضا پاشایی، فرهاد آئیش، مجید قناد، قباد شیوا، علیرضا غفاری، اسماعیل آذر، ولیالله شیراندامی، داریوش ارجمند، جهانگیر الماسی، محمود پاکنیت، داریوش اسدزاده، اسماعیل خلیج، عباس عظیمی، حسن ریاحی، نظامالدین کیایی، داوود فتحعلی بیگی، حسین مسافر آستانه، بهار ارجمند، برزو ارجمند و محمدرضا الوند از مهمانان ویژه مراسم اختتامیه جشنواره آثار و تولیدات دانشجویی فرهنگ و هنر هستند.
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