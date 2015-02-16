​ایران موافق تمدیدمذاکرات نیست/تاثیرهمکاری تهران-پکن برامنیت جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای وانگ ایی وزیر خارجه چین امروز (دوشنبه ۲۸بهمن) با دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.

دکتر لاریجانی در ابتدای این دیدار سطح فعلی روابط دو کشور را خوب و رو به رشد دانست و افزود: نگاه در ایران به توسعه روابط با چین دراز مدت و راهبردی است و مجلس شورای اسلامی از توسعه مناسبات دو کشور حمایت می کند.

وی در ادامه تأکید کرد: همکاری ایران و چین در عرصه های مختلف بین المللی و منطقه ای ضمن تأمین منافع مشترک دو کشور، آثار بسیار مثبتی برای ثبات و امنیت جهان در بر خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از نقش مثبت چین در مذاکرات جاری هسته ای میان ایران و ۱+۵ گفت: جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به توافق طی مذاکرات هسته ای جدی است و با تمدید مذاکرات موافق نمی باشد.

وی همچنین تأکید کرد: طرف های مقابل باید اراده سیاسی خود را برای دستیابی به توافق نشان دهند.

دکتر لاریجانی در ادامه با تأکید بر اهمیت همکاری های اقتصادی و تجاری فیمابین دو کشور گفت: باید با همکاری مشترک ساز و کارهای لازم برای تسریع در روند اجرای توافقات و شناسایی ظرفیت ها و فرصت های همکاری دو کشور در عرصه های مختلف صنعتی، اقتصادی، بازرگانی و فناوری طراحی و به اجرا گذارده شود.

وی در همین زمینه از پروژه هایی نظیر توسعه بندر چابهار، خطوط ریلی مانند خط آهن تهران –اصفهان و تهران–مشهد و سرمایه گذاری مشترک به عنوان زمینه های مهم و موثر در توسعه و تقویت مناسبات فیمابین یاد کرد.

دکتر لاریجانی در پایان این دیدار از همکاری های پارلمانی به‌عنوان یکی از مهمترین زمینه های گسترش و توسعه روابط فیمابین نام برد و بر انجام مشورت‌های منظم میان مقامات پارلمانی دو کشور تأکید کرد.

آقای وانگ ایی وزیر خارجه چین نیز در ادامه همین دیدار با ابراز خرسندی از سفرها و دیدارهای منظم مسئولان دو کشور، سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به چین را بسیارثمربخش خواند و افزود: ارتباطات سیاسی و پارلمانی میان مسئولان دو کشور نقش مهمی در توسعه مناسبات فیمابین و استفاده از همه ظرفیت ها و توانمندی ها برای توسعه سطح همکاری های ایران و چین دارد.

وی در ادامه افزود: ایران شریک تجاری مهمی برای چین است و ما می خواهیم تا روابط دو کشور به سطح راهبردی ارتقا یابد، در مسائل بین المللی با یکدیگر مشورت نماییم و روابط اقتصادی و تجاری خود را بیش از پیش گسترش دهیم.

وزیر خارجه چین در این دیدار با تأکید بر حساسیت کشورش از مذاکرات هسته ای ایران با ۱+۵ گفت: چین در هر شرایطی به حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران پایبند است و معتقد است باید به توافقی راهبردی که منافع هر دو طرف را تأمین نماید دست یافت.

وی تصریح کرد: غرب موضوع هسته ای ایران را بهانه‌ای برای جلوگیری از پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران قرار داده است.