بورس فلزات وارد بازار خرده فروشي سيمان نخواهد شد

محمد جعفركرمپوردر گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: علي رغم اظهارنظرها و تحليل هاي غير منطقي در مورد تاثيربورس بر بازارخرده فروشي سيمان ، عملكرد بورس فلزات تهران در خصوص فولاد، مس، آلومينيوم و روي طي دو سال گذشته اثبات كرده كه اين بورس وارد بازار خرده فروشي كالاهاي پذيرش شده نمي شود و در مورد سيمان نيز همانند گذشته عمل خواهد شد.

وي افزود: اصولا رسالت بورس هاي كالا در دنيا ، ورود به بازار خرده فروشي نيست و بورس فلزات تهران نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد و لذا اين بورس هيچگاه وارد بازار خرده فروشي نشده و نخواهد شد.

رييس هيات مديره بورس فلزات تصريح كرد: پس از ورود سيمان به بورس فلزات ، شبكه هاي توزيع اين كالا در كشوربه قوت خود باقي خواهند ماند و تمامي تعاوني ها و اتحاديه هاي فعال در بازار سيمان مي توانند از طريق بورس ودرمحموله هاي تجارتي خريد نموده و سپس آن را بين عوامل توزيع سيمان، تقسيم كنند.

كرمپورخاطر نشان كرد: هم اكنون، قيمت هاي كشف شده در بورس يك شاخص براي بازارفلزات كشوراست و بر همين اساس در سايرسطوح بازار، قيمتها با توجه به قيمتهاي كشف شده در بورس تعيين مي شود.