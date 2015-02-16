رزمایش بزرگ «الی بیت المقدس۳» در میامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی کاظمی بعداز ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش بزرگ «الی بیت المقدس ۳» در محل سالن جلسات شهرداری میامی، ضمن اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ «الی بیت المقدس ۳» در میامی، افزود: همان طور که قرآن به آماده بودن در مقابل دشمنان اسلام تاکید فراوان کرده است، برگزاری رزمایش های مختلف توان بالای نظامی کشور جمهوری اسلامی را به رخ دشمنان خواهد کشید.

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری این رزمایش انسجام و ارتقای توانمندی‌های رزمی بسیجیان و در راستای آمادگی مقابله با تمامی تهدیدات است.

فرمانده سپاه ناحیه میامی کاظمی افزود:برگزاری برنامه های رزمی، فرهنگی، تربیتی، حلقه های صالحین و ... از مهم ترین برنامه های این رزمایش می باشد.

کاظمی افزود: این رزمایش به مدت دو روز در منطقه عمومی میامی با حضور گردان های بیت المقدس برگزار خواهد شد.

احمد قاضی، فرماندار شهرستان میامی ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن گفت: ملتی که ایثار و شهادت را با افتخار انتخاب کرده باشداز هیچ گزینه روی میز هراسی نخواهد داشت.

وی افزود: این گونه رزمایش ها توان بالای نظامی ودفاعی نیروهای مسلح کشورمان را نشان خواهد داد و به دنیا می فهماند که هیچ گاه دشمن فکری بیهوده ای به سر خود راه ندهد.

این رزمایش روز پنج شنبه و جمعه ۳۰ بهمن و اول اسفند برگزار خواهد شد.