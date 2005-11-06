سرگيجه ، نهمين اختلال شايع پزشكي است

استاديار مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي مشهد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، اظهار داشت : سرگيجه اولين عارضه اي است كه بعد از سن 75 سالگي در افراد بروز مي كند و همراه با افزايش سن ، عوارض آن نيز بيشتر مي شود و اين اختلال در سالمندان چنان شايع است كه تحت عنوان نشانگان سالمندي شناخته مي شود .

دكتر آذر پژوه ، با بيان اينكه اين بيماري علل متفاوتي داشته تصريح كرد : در اكثر موارد سرگيجه علل خوش خيم دارد اما گاهي اين بيماري منجر به آسيب دائمي و اختلالات جدي براي بيماران خواهد شد و تشخيص اين علل نياز به دانش و آگاهي پزشكان در رشته هاي مختلف پزشكي دارد .

وي ، با اعلام خبر تاسيس اولين كلينيك سرگيجه در بيمارستان امام رضا مشهد ، اظهار داشت: بر اساس امار ثبت شده در كشورهاي منطقه تنها در اردن چنين كلينيك مشابهي وجود دارد و اهميت اين موضوع باعث شده در كشورهاي پيشرفته درمانگاههاي چند منظوره سرگيجه ايجاد شود .

استاديار مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، افزود : اين كلينيك با هدف تشخيص بهتر و درمان مناسب توسط دانشگاه علوم پزشكي مشهد و با همكاري گروههاي آموزشي گوش ، حلق ، بيني ، قلب و عروق و روانپزشكي و مغز و اعصاب افتتاح شده است .

آذر پژوه ، در پايان اظهار داشت : در تاسيس اين كلينيك دو برنامه كوتاه مدت و دراز مدت خواهيم داشت و ما هيچ هزينه اي را به مردم تحميل نخواهيم كرد و هدف ما كاهش هزينه هاي بيمار در كوتاه مدت آموزش پزشكان عمومي از اهداف دراز مدت اين مركز خواهند بود .

