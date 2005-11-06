بازنشستگان از وعده هاي پوچ مسئولان خسته شده اند / مصوبه اي كه امسال اجرا نمي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، در حقيقت اين خبر در حالي از سوي مسئولان سازمان تامين اجتماعي اعلام شده كه اين مساله در فيش حقوقي هيچ بازنشسته اي مشاهده نمي شود .

افزايش كمك هزينه مسكن در حالي به صورت قطعي از سوي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اعلام مي شود كه پس از گذشت 8 ماه از سال هنوز اين امر اجرايي نشده و بدرستي مشخص نيست كه چنين ادعاهايي بر چه اساس و پايه اي از سوي مسئولان اعلام مي شود.

پيش از اين مصوبه ، كمك هزينه مسكن مستمري بگيران مجرد و متاهل به ترتيب ماهانه 14 و 22 هزار ريال محاسبه شده بود اما اين امر از ابتداي سال 84 به ترتيب براي افراد مجرد ماهانه 28 هزار ريال و براي متاهلين 44 هزار ريال منظور و به آنها پرداخت مي شود!

بر اساس گفته مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ، اين امر از ابتداي سال اجرايي شده اما تاكنون چنين امري اجرايي نشده و نارضايتي بازنشستگان از اعلام اين خبر دو چندان شده است .

به گزارش مهر ، آنچه مسلم است ، قشر بازنشسته كشور از جمله اقشار آسيب پذير جامعه محسوب مي شود كه همچنان در جستجوي داشتن زندگي بدون دغدغه ، روزها را يكي پس از ديگري پشت سر مي گذارند و جاي سئوال دارد كه چنين افرادي چرا بايد بازيچه وعده هاي مسئولان قرار گيرند .

بازنشستگان همان كساني هستند كه سالهاي سال بدون اعتراض و گله اي در جهت اعتلاي دولت و نظام خدمت كرده و عمر و جواني خود را سپري كرده اند و حالا پس از 30 سال فعاليت اميد به مسئولاني دارند كه تنها به وعده و شعار متكي شده اند.

در حالي مسئولان سازمان تامين اجتماعي از افزايش كمك هزينه مسكن به خود مي بالند كه رييس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : افزايش كمك هزينه مستمري بگيران به تازگي و در تاريخ 2/8/84 در هيات مديره سازمان تامين اجتماعي به تصويب رسيده بنابراين امكان اجراي آن از ابتداي سال وجود نداشته است و چنين خبري صحت ندارد.

علي اكبر خبازها افزود : برنامه نويسي و عملياتي نمودن اين امر نيازمند زمان است و به سرعت نمي توان نسبت به اجراي آن اقدام نمود.

وي تصريح كرد : در حال حاضر نيز افزايش كمك هزينه مسكن ميسر نيست و برنامه نويسي و ابلاغ آن به منظور اجرا به طور حتم دو ماه به طول خواهد انجاميد.