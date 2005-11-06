به گزارش خبرنگار" مهر" به دنبال اجراي تقويم ورزشي مسابقات قهرماني دانشجويان سراسركشور رقابتهاي قهرماني رشته‌هاي تيمي و انفرادي دانشجويان دختر دانشگاهها وموسسات آموزش عالي ازنيمه دوم آبان ماه با برگزاري 11 مسابقه پيگيري مي‌شود.

بنابراين گزارش فريدون منافي رئيس اداره مسابقات وزارت علوم، درباره چگونگي و زمان اين رقابتها گفت: مسابقات انفرادي تيراندازي به ميزباني دانشگاه تربيت مدرس در آبانماه، تنيس روي‌ ميز به ميزباني دانشگاه يزد، فوتسال به ميزباني دانشگاه هرمزگان و دووميداني به ميزباني دانشگاه شيراز در آذرماه، بدمينتون به ميزباني دانشگاه بيرجند دربهمن ماه وكاراته به ميزباني دانشگاه هنر اسلامي تبريز دراسفند ماه برگزارمي‌شوند.

همچنين رشته‌هاي اجتماعي واليبال دسته ( 2) به ميزباني دانشگاه شهيد بهشتي، واليبال دسته ( 1) به ميزباني دانشگاه تبريز، بسكتبال دسته ‌( 1) به ميزباني دانشگاه مازندران در آذرماه، بسكتبال دسته ( 2) به ميزباني دانشگاه تربيت مدرس وهندبال به ميزباني دانشگاه شهيد بهشتي در بهمن ماه برگزارخواهد شد.

لازم به ذكر است: اين مسابقات با برگزاري رقابتهاي تيراندازي از روز16 لغايت 20 آبان ماه استارت خواهد خورد.