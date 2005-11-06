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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۲۵

تا پايان سال جاري

دانشجويان دختر دريازده مسابقه قهرماني شركت مي‌كنند

دانشجويان دخترسراسركشور تا پايان سال 1384 درمسابقات يازده رشته قهرماني شركت خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" به دنبال اجراي تقويم ورزشي مسابقات قهرماني دانشجويان سراسركشور رقابتهاي قهرماني رشته‌هاي تيمي و انفرادي دانشجويان دختر دانشگاهها وموسسات آموزش عالي ازنيمه دوم آبان ماه با برگزاري 11 مسابقه پيگيري مي‌شود.

بنابراين گزارش فريدون منافي رئيس اداره مسابقات وزارت علوم، درباره چگونگي و زمان اين رقابتها گفت: مسابقات انفرادي تيراندازي به ميزباني دانشگاه تربيت مدرس در آبانماه، تنيس روي‌ ميز به ميزباني دانشگاه يزد، فوتسال به ميزباني دانشگاه هرمزگان و دووميداني به ميزباني دانشگاه شيراز در آذرماه، بدمينتون به ميزباني دانشگاه بيرجند دربهمن ماه وكاراته به ميزباني دانشگاه هنر اسلامي تبريز دراسفند ماه برگزارمي‌شوند.

همچنين رشته‌هاي اجتماعي واليبال دسته ( 2) به ميزباني دانشگاه شهيد بهشتي، واليبال دسته ( 1) به ميزباني دانشگاه تبريز، بسكتبال دسته ‌( 1) به ميزباني دانشگاه مازندران در آذرماه، بسكتبال دسته ( 2) به ميزباني دانشگاه تربيت مدرس وهندبال به ميزباني دانشگاه شهيد بهشتي در بهمن ماه برگزارخواهد شد.

لازم به ذكر است: اين مسابقات با برگزاري رقابتهاي تيراندازي از روز16 لغايت 20 آبان ماه استارت خواهد خورد.

کد مطلب 249704

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