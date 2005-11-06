به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر بهبهاني در نشست مطبوعاتي دوازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران در خصوص بازديدهايي كه در مدت برگزاري كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران تدارك ديده شده است، اظهار داشت: در اين كنفرانس بازديدهايي از پروژه هاي در حال ساخت و ساز و مراكز تخصصي مانند تونل هاي آرژانتين و مترو رسالت به عمل مي آيد.

رييس كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران تصريح كرد: در حال حاضر روابط عمومي و جرائد بايد برگزاري اين كنفرانس را به گوش مسئولين و دانشگاه هاي كشور برسانند تا اين كنفرانس هرچه پربارتر برگزار شود.

همچنين "ميرزا حسيني"، دبير اجرايي اين كنفرانس در ادامه اين نشست مطبوعاتي گفت: اين كنفرانس برنامه هايي را در زمينه هاي فرهنگي و هنري براي دانشجويان سراسر كشور تدارك ديده است. همچنين كنفرانس مهندسي عمران براي دانشجويان شهرستاني شركت كننده در اين كنفرانس خوابگاه و امكانات رفاهي در نظر گرفته است.

وي خاطر نشان كرد: مسئولان برگزاري اين كنفرانس از رييس جمهور و برخي از وزرا جهت شركت در مراسم افتتاحيه دعوت به عمل آورده اند.

به گزارش "مهر"، دوازدهمين كنفرانس سراسري دانشجويي مهندسي عمران از 24 تا 27 آبان ماه در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت برگزار مي شود.